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Santa Cruz continua desarrollando su agenda en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que abrió el 23 de abril en el predio ferial de La Rural en Palermo.

Alejandro Seba y Marcos Tabarrozzi durante la presentación de “Lo que dice el viento”.

Este domingo en el stand del Ente Cultural Patagonia fue presentado el libro “Lo que dice el viento. Miradas sobre el cine regional y santacruceño” de Marta Bianchi, María Angélica Castro, Ana Sol Molfese, Mariana Paredes, Ana Serrano, Mariano Stoichevich y Marcos Tabarrozzi.

“El libro surge a partir del proyecto de investigación ‘Estéticas de la producción e identidad en el audiovisual de y en Santa Cruz 1996-2020’ en el que, durante varios años, estudiamos las producciones del cine regional santacruceño en un recorte que va del año 1996 al 2020″, contó Mariano Stoichevich a La Opinión Austral.

“Tuvimos la suerte de poder rescatar peliculas y cortometrajes que estaban casi olvidados como por ejemplo, el primer cortometraje que se produce en Caleta Olivia, por lo menos del que hay registro, titulado ‘Por dos’, parecía que no habían más copias, estaba perdido, ni los propios autores casi lo recordaban y pudimos encontrar una copia en VHS, contactar a sus autores y trabajar sobre este cortometraje”, comentó.

El libro se nutre de crónicas, entrevistas, análisis de piezas audiovisuales, conversatorios y conferencias generadas en el marco del proyecto de investigación radicado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en el Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación de la Unidad Académica Caleta Olivia y que finalizó en 2023.

El libro se nutre de crónicas, entrevistas, análisis, conversatorios y conferencias.

En este sentido, subrayó que si bien “hay autores que desde Buenos Aires o desde otros lugares han analizado producciones realizadas en nuestra provincia, en Santa Cruz no hay ningún antecedente, sería el primer libro que trabaja sobre el tema. En el resto del país, el cine regional se está trabajando bastante fuerte”.

Respecto a qué caracteriza al cine santacruceño, Stoichevich reveló que se “logra encontrar algunos hilos conductores que atraviesan a muchos de estos cines analizados, la historia de Malvinas, las caracteristicas de los personajes en cuanto su forma de vida, a sus personalidades, los conflictos internos se presentan. Hay varias caracteristicas que atraviesan estas producciones en cuanto a lo temático”.

“Fue una revisión del cine hecha por santacruceños y desde Santa Cruz. El proyecto de investigación continúa bajo otro formato y otro nombre, pero seguimos trabajando sobre el cine regional santacruceño tratando de rescatar la mirada local de los realizadores y salir un poco, como pasa con los cines regionales en general, de la mirada un poco porteño-centrista de filmar nuestros espacios, nuestros personajes y nuestras historias desde la mirada desde Buenos Aires o desde otro lugar”, expuso.

“Una vez que uno hace un análisis y sistematiza, de repente empezas a escuchar que hay otra información, lo cual es bueno porque siempre podés seguir aumentando las ediciones, corrigiendo o agregando material que quedo afuera por algún motivo. La idea es seguir trabajando”, concluyó.

AGENDA

LUNES 27

18:00 – Homenaje a Flora Rodríguez de Lofredo. Panel: Nora Lofredo (hija), Ana Elisa Medina (escritora), Graciela Echeverría (presidenta SADE SC) y Valentina Garcia Stur (CSC).

MARTES 28

17:00 – Conversatorio “Los desafíos de escribir y publicar en Santa Cruz”, a cargo de Luis Pellanda y Graciela Echeverría.

18:00 – Presentación del libro “Patagonia Infinita: Historia del Sur de la Tierra” de Juan Manuel Herrera Traybel.

19:00 – Presentación de “El libro de Cuistóteles: entre la estepa y el mar” de Patricia Sampaoli y Verónica Lamberti. Ilustrador: Ernesto Bonachi.

MIÉRCOLES 29

19:00 – Presentación del libro “A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno, parte I”, de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández publicado por la Asociación Identidad.

20:00 – Presentación del libro “Cuando uno no es uno” de Iván Checura.

JUEVES 30

20:00 – Presentación del libro “Hurvan@$” de Hugo García.