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Con la presentación del libro “Una vida lejos” de Bárbara Galantino y la música y poesía de Casandra Molinari, Santa Cruz inició su actividad en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el predio de La Rural en Palermo.

La escritora Bárbara Galantino presentó su obra.

Galantino compartió con el público la historia de una mujer que deja Buenos Aires para comenzar de nuevo en El Chaltén explorando cómo el entorno patagónico influye en la experiencia íntima de los personajes. La autora explicó que busca transmitir al público el mismo vínculo que ella construyó con la Patagonia: “Mi objetivo es que la gente se enamore del lugar, como me pasó a mí, contando la historia de la novela y mi historia relacionada con la novela”.

En ese sentido, destacó el impacto personal que tuvo Santa Cruz en su proceso creativo: “Me impactó mucho la desconexión, esta sensación de conectar tan fuerte con la naturaleza y con el interior, los sentimientos y pensamientos que quedan al descubierto cuando estás desconectado del ruido urbano”.

Por su parte, Casandra Molinari presentó un cruce entre música y poesía en formato semiacústico, con guitarras, voces y teclados. El eje de la presentación fue el poema “A Río Gallegos”, que se entrelazó con música y recitados.

Casandra Molinari se presentó acompañada de Santiago Reibet y Adriel Borden.

Molinari expresó la emoción de presentarse por primera vez en la Feria Internacional del Libro y reflexionó sobre la importancia de que las voces del sur tengan lugar en un evento internacional. “Siento que es completamente necesario y urgente escuchar voces que no estén en el núcleo, más viniendo de la punta del país. Hay mucho arte allá que es complicado que llegue acá. Estando en Buenos Aires es como una avalancha de información, por eso estos espacios son necesarios para la difusión del arte local de Santa Cruz”, afirmó.

Continuando con la participación de Santa Cruz, este sábado, Mirta Vázquez presentó el libro infantil “El gran chapuzón de Pilik”.

El público conociendo la literatura de Santa Cruz.

La escritora nacida en Corrientes y residente en Río Gallegos desde hace 27 años, comentó en diálogo con Radio LU12 AM680: “Es la historia de un cóndor, muy típico de la provincia, y está el macá tobiano, un ave que tenemos que cuidar mucho porque está en peligro de extinción, lo quise incluir para darle un poco más de visibilidad y poder concientizar un poco a los niños”.

“El aporte que intento dar es que se concientice un poco más en cuanto al cuidado del medio ambiente, que puedan reconocer a estos animales y los tengan un poco más presentes”, señaló.

“Una vida lejos” de Bárbara Galantino.

“Sentí que necesitábamos tener un libro que nos identifique y que muestre a estos animales que son nuestros y que por ahí no están en los libros que entran a las aulas”, explicó.

Las actividades continuarán este domingo a las 18:30 con la presentación del libro “Lo que dice el viento” de la Escuela de Comunicación de la UNPA-UACO en el Stand 3238 del Ente Cultural Patagonia.