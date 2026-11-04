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Con nueve espectáculos, este 6, 7 y 8 de noviembre, el Festival “Monólogos al Viento” celebrará su 10° edición en la localidad de Puerto Deseado.

Mario Canales, quien integra el equipo de trabajo, contó a La Opinión Austral cómo surgió la idea del festival. “Fui director de Cultura de 2002 a 2007 y habíamos intentado con la Secretaría de Estado de Cultura de Río Gallegos y con Renza Silvieri, que estaba en el Departamento de Teatro de la Secretaría de Cultura, hacer un festival de unipersonales en Puerto Deseado, lo hicimos en el año 2007, acompañados por el CFI”, recordó.

“Vinieron tres monólogos ganadores de la Fiesta Nacional de Monólogos y los presentamos en Deseado con muy poca cantidad de público, nos costó un montón hacerle difusión al evento porque en Deseado todavía no existían grupos de teatro, entonces no movilizó mucha gente”.

Al año siguiente, comenzó el Festival Teatro Deseado que se realizó durante aproximadamente seis años. “Es un festival que organizaba la municipalidad junto con el grupo de teatro que se forma ese año y empezamos a hacer un festival que era para todos los que quisieran hacer teatro. En 2015, con Dionisio, el grupo independiente de adultos que coordino, estabamos volviendo del FESTESA, veníamos en el auto charlando con tres compañeros, que son Victoria Chocou, Sandro Linconan y Domingo Baio, y nos preguntamos por qué en Deseado no teníamos un festival más allá del Teatro Deseado, que ya se había dejado de hacer”.

Belén Pérez, Sandro Linconan, Celeste Cortés, Mario Canales, Victoria Chocou y Domingo Baio, integrantes del grupo de trabajo de una de las primeras ediciones de “Monólogos al Viento”.

En 2016 se realizó la primera edición de “Monólogos al Viento”. “Quisimos hacer un festival de monólogos por la hotelería en Deseado, por la cantidad de personas que podían venir en el elenco, por los restaurantes que tenemos, y también porque éramos un grupo independiente y queríamos hacer algo relativamente de bajo costo ya que sabemos que un festival con elencos numerosos es muy costoso, entonces teníamos que hacer algo pequeño para ver si funcionaba“, recordó.

“Queríamos que todos los artistas se sientan bien atendidos, no importa si era famoso o si es un vecino de nuestra localidad”. MARIO CANALES

Durante la conversación, Canales recordó el festival de monólogos que se había realizado anteriormente y así la idea, resurgió. “Había muy pocos en el país, entonces nuestro festival empezó a cobrar mucha fuerza, y el nombre, ‘Monólogos al Viento’, se eligió a través de una encuesta en Facebook, en 2015 no era tan común. Todo el público podía proponer nombres, se propusieron muchos, y después unos cinco pasaron a la final, había que votar y se terminó eligiendo ese nombre que es el que hoy lleva el festival”.

El grupo de trabajo se puso una meta clara. “Queríamos que todos los artistas se sientan bien atendidos, no importa si era famoso o si es un vecino de nuestra localidad que va a actuar, que tengan las mismas condiciones en un camarín, el mismo pago de caché, que se sientan realmente un gran artista, mimado y muy bien atendido. Lo mismo queríamos con el público, que tuviese calidad de espectáculos, pero que también pudiese tener una recepción con algún buffet libre, para que se tomen un cafecito, coman unas galletitas, unas masas finas. Lo que hacemos entre obra y obra, desde la edición uno, es armar un buffet gratuito, todo donado por comercios de la localidad o realizado por integrantes del grupo organizador, cuando arrancamos éramos cuatro o cinco y hoy somos diez”.

Tres días a puro teatro

El programa de la 10° edición iniciará este viernes 6 de noviembre en el Centro Cultural a partir de las 19:00 con “Nada del amor me produce envidia” interpretado por Natalia Bohé Aizpeolea con dirección de Fabio Maglierini y continuará a las 21:oo en el Teatro Español con “Vanya” interpretado por Paulo Brunetti con dirección de Oscar Barney Finn.

El sábado en el Centro Cultural, a las 16:00, será el turno de “Pigafeta” interpretado y dirigido por Francisco Spaccarotella, y continuará desde las 18:00 con “Mundo bilina”, interpretado por Cristian Palacios con dirección de Omar Álvarez y Micaela Picarelli.

“Muerde”, interpretado por Luciano Cáceres, se presentará en el Teatro San José.

Desde las 20:00 en el Teatro San José, se presentará “Muerde”, interpretado por Luciano Cáceres con dirección de Francisco Lumerman, y cerrando la segunda jornada, a partir de las 22:00 en el Teatro Español, “Suavecita”, interpretada por Camila Peralta con dirección de Martín Bontempo.

La tercera y última jornada comenzará a las 16:00 con “Fefefe”, interpretada por Adrien Vaneuville con dirección de Ricardo di Giovani, y continuará a las 18:00 con “Como la montaña”, interpretado por Luis Cardozo con la dirección de Matías Marshall, ambas funciones en el Centro Cultural.

Cerrando la 10° edición, desde las 20:00, será el turno de “El príncipe heredero”, interpretado y dirigido por Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis, en el Teatro Español.

Las entradas se adquieren en El refugio de la ría, de 17:30 a 19:30, o reservándolas al 2974138614 (Mariella).

10 años

“Creo que ninguno de todos que empezamos soñábamos con que iba a durar 10 años y que iba a tomar tal tamaño y dimensión”, manifestó Canales.

“Tenemos la suerte de que nos llamen elencos. En la última edición que abrimos convocatoria se anotaron más de 140 elencos de unipersonales y nosotros hicimos una curaduría eligiendo solamente 10 espectáculos. En este, que es el décimo, no hicimos una curaduría, llamamos a algunos espectáculos que transitaron estos 10 años y el municipio aportó otros tres espectáculos nacionales, que son los que nos van a estar visitando, como es ‘Suavecita’, ‘Muerde’ y ‘La visita del Príncipe Heredero’ de Osqui Guzmán. Los otros espectáculos los hemos convocado nosotros desde la organización”, completó.

Obras de la 6ta, 7ma y 8va edición de “Monólogos al Viento”.

Canales reconoció: “Se siente un orgullo muy grande, se siente una alegría enorme. Creemos que el festival va creciendo en la región, en todo el país y que el público de Deseado va de a poco aceptándolo, tomándole mucho cariño y participando de las obras. Queremos seguir siendo en la provincia un punto que sea visitable para cuando se hace el festival. Tenemos la suerte de que vienen muchos amigos de la provincia a visitar el ‘festi’, para nosotros es un motivo de alegría meternos dentro de la grilla o la cartelera teatral de la provincia de Santa Cruz, cada localidad por ahí tiene su ‘festi’ distintivo y Deseado no lo tenía, así que nos sentimos súper, súper orgullosos”.

“Se nos infla el pecho decir que traemos un festival con tamaña calidad para la provincia de Santa Cruz”. MARIO CANALES

Finalizando, destacó: “Tenemos un equipazo de trabajo, la gente que integra a Dionisio Independiente y al grupo organizador de Monólogos al Viento, cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque la experiencia, el tiempo, nos ha dado eso. Y ya en cada lugar, los chicos trabajan como corresponde, da placer trabajar así. No te digo que no tenemos nervios, que no tenemos ansiedad, que no tenemos esas expectativas que te come un poquito la panza y te da un cosquilleo, pero estamos súper felices de estos 10 años, muy felices de lo que pasa en la provincia con el festival, del acompañamiento de los colegas y con la respuesta aquí en Deseado”.

“Este festival va a ser distinto porque traemos muchos espectáculos nacionales y hay que ver si la gente va a concurrir como nosotros esperamos, es un desafío muy grande porque nunca traemos cuatro espectáculos nacionales, pero de por sí se nos infla el pecho decir que traemos un festival con tamaña calidad para la provincia de Santa Cruz“, concluyó.