La comunidad artística de Río Gallegos y de Santa Cruz atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse este sábado el fallecimiento de Renza Silverii, destacada artista plástica, teatrista y docente que dejó una huella en la cultura provincial.

Silverii fue profesora del Polivalente de Arte y una referente de las artes visuales y escénicas en la región. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con la formación artística, la creación colectiva y el impulso de distintos espacios culturales.

La noticia fue confirmada por su amigo, el artista, dramaturgo y gestor cultural Andrés Fernández Cabral, quien la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hasta cada momento querida Renza Silverii, gran amiga, enorme artista, referente indiscutible del arte en Santa Cruz, maestra de tantos y tantos. Hoy te nos adelantaste, como siempre lo hiciste con esa pasión envidiable que con amor nos regalaste. Hoy no es un día más, es el día en donde estamos agradeciéndote lo que nos legaste”, expresó.

Foto de Renza Silverii junto a Andrés Fernández Cabral.

En su despedida, también recordó los momentos compartidos y el legado que dejó la artista: “Tana querida, estaremos siempre recordando cada uno de los momentos compartidos que llevamos eternamente en nuestro corazón. Hasta volver a vernos, a disfrutarnos y jugar con el arte que nos sana y nos hace mejores seres humanos. ¡Gracias por siempre!”.

Un homenaje en vida: el espacio cultural que lleva su nombre

En septiembre de 2025, Renza Silverii recibió un reconocimiento especial a su trayectoria con la inauguración del Espacio Arte Fusión Renza Silverii, en el Teatro Gran Cabral.

El lugar fue creado para promover la actividad cultural y ofrecer un ámbito de exposición y encuentro para distintas expresiones artísticas, como las artes visuales, la música, la danza y la literatura.

La inauguración fue una sorpresa para la artista, quien en aquella oportunidad manifestó su emoción en diálogo con La Opinión Austral. “No lo podía creer”, expresó al recordar el homenaje, que reunió a amigos, colegas y artistas que compartieron diferentes etapas de su recorrido.

Durante la celebración se presentaron fragmentos de obras realizadas a lo largo de los años con el grupo Taller del Arte, además de intervenciones de danza, canto y exposiciones de máscaras vinculadas al Polivalente de Arte.

En aquella oportunidad, Silverii también destacó la importancia del Festival de Teatro Santacruceño (Festesa) y de las experiencias culturales desarrolladas en Comandante Luis Piedra Buena, espacios que permitieron a numerosos artistas provinciales acceder a instancias de formación, becas y encuentros nacionales.

Renza Silverii junto a su sobrino Matías y familia en la inauguración del Espacio Arte Fusión.

Como parte de ese reconocimiento, la artista donó al Espacio Arte Fusión la obra La conspiración del silencio, realizada en 1988 y perteneciente a su colección personal, que quedó destinada a permanecer en exhibición.

La muerte de Renza Silverii enluta al ámbito cultural santacruceño, que despide a una artista, docente y maestra cuyo legado seguirá presente en sus obras, en los espacios que ayudó a construir y en las generaciones que encontraron en ella una guía para acercarse al arte.

Desde el Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA) expresaron su pesar en un comunicado. “Desde el IPSA, acompañamos con profundo dolor a familiares, amigos, colegas y estudiantes ante el fallecimiento de nuestra querida Renza Silverii”.

​”Docente, artista, actriz, directora y, por sobre todo, una inmensa formadora de formadores. Su huella en las aulas, en los escenarios y en cada generación de artistas que ayudó a crecer permanecerá viva para siempre en nuestra comunidad educativa. ​Hasta siempre, maestra. Gracias por tanto arte y entrega”, concluyeron.

Último adiós

La comunidad de Río Gallegos dará el último adiós a Renza Silverii este domingo de 18:00 a 22:00 y este lunes 30 de noviembre de 10:00 a 12:00 en la sala velatoria de Cochería del Sur, ubicada en Ameghino 398, en la capital santacruceña.