“Derivas. Una cartografía audiovisual de colección”, la muestra XXIX Aniversario del Museo de Arte Eduardo Minnicelli de Río Gallegos, propone un recorrido por el patrimonio institucional desde el lenguaje audiovisual.

Entre los participantes está el artista visual y medial magallánico Havstracto (Nicolás Vera dos Santos) con la obra “[53°9′50′′ S, 70°55′2′′ O /// 51°37′60′′ S, 69°13′0′′ O]_[207km]”, un videoarte de siete minutos.

Además, en el marco de la muestra que continúa en exposición en Maipú 13, presentó el EP audiovisual “Kitchikouar (II)”, un álbum de música electrónica experimental que se inspira en el maritorio del pueblo Kawéskar y constituye un manifiesto sonoro contra el extractivismo en la Patagonia Austral.

La Opinión Austral: ¿Cómo surge tu interés por el arte?

Havstracto: Desde siempre me ha interesado pintar, me dedico al expresionismo abstracto. Con los avances de la tecnología he indagado y experimentado en lo transdisciplinar, jugando con la tecnología fusionando pintura, fotografía, sonido, lo medial.

Siempre me pareció interesante la posibilidad de generar una sensación más inmersiva, que no sea sólo una pintura que está en un marco, sino generar esa sincronía entre lo visual y lo sonoro que de manera conjunta generan una experiencia multisensorial que era lo que desde hace mucho tiempo quería lograr. La tecnología avanza a pasos agigantados y las estamos utilizando en las artes.

¿Qué temas abordas en tus obras?

H: Mi obra se basa mucho en mis percepciones personales, es muy personal en ciertas obras y otras tienen conceptos y temáticas muy claras.

El EP fue a una exhibición en diciembre y enero en el Espacio La Idea. Las pinturas que se ven en movimiento (en el video) fueron exhibidas con el sonido para darle la visibilidad y el lugar de que aquí comienza todo este universo. Me gusta trabajar lo conceptual y armar todo un universo.

¿En que consiste el EP?

H: Llevo dos años trabajando con la idea de crear este álbum que parte como un videomapping que fue exhibido en Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas y San Gregorio.

A partir de ese videomapping, surgieron otras piezas que quedaron rezagadas. Se me ocurrió no sólo llevarlo al plano visual sino utilizar ambos y usar los elementos que quedaron de la pieza final, en base a eso fui trabajando con otros amigos músicos que tienen mayor conocimiento, yo soy completamente autodidacta.

Pasamos por muchas fases, el proceso creativo es como el viento, va y viene. Trabajamos en el EP, en la masterización y vimos el producto concretizado en abril. Se logró el objetivo de traspasar este sentir, traspasar esta acción, lo considero una acción un poco artivista, pero que no se escapa de mi laburo como artista propiamente tal, es un nuevo proyecto.

Es un proyecto ambicioso, mi idea era realizar exhibiciones de manera simultánea para presentar todas las piezas, lo cual no se pudo concretar, pero sí logramos llevar a cabo la presentación oficial del mundo “Kitchikouar”, que en lengua Kawéskar significa agua. El agua es un elemento clave dentro de este proyecto tanto visual como sonoramente.

Hubo muchas salidas a terreno, recorrer, mucho escuchar al territorio. A veces, uno tiende a no dialogar con el territorio, muchas veces uno lo pasa de largo y en este caso, nos hicimos el tiempo para detenernos, ir, escuchar y ver qué nos transmitía el territorio.

Tomo como punto de referencia la reserva nacional Kawéskar, es una zona que desde hace varios años está en peligro, es un área protegida en la que tenemos instalación de salmonicultura. Me pareció muy relevante poder generar este viaje sonoro hacia el fondo de la reserva, poder dialogar con las algas, con el agua, con todos los elementos que la reserva posee y que lamentablemente se están deteriorando y para las futuras generaciones no sabemos qué va a suceder, es una incertidumbre gigante que nos afecta a todos.

Uno como artista, toma ciertos elementos que te hacen “clic” y este es uno de ellos, cómo puede ser más importante lo económico por sobre la preservación de la naturaleza me parece algo tremendo.

Soy estudiante de Derecho también, en Chile la legislación ambiental es paupérrima y en Tierra del Fuego están corriendo peligro con la modificación de la ley de glaciares que podría permitir este mismo desastre aquí entonces siento que la obra no ha perdido vigencia, es un conflicto de las comunidades que tenemos que abarcar. Y si a través del arte, tenemos la posibilidad de manifestar esta inquietud, creo que es la oportunidad para hacerlo y poder generar este cuestionamiento ante las personas.

El EP, lanzado bajo el sello de Eolo del dúo Lluvia Ácida, se encuentra en Bandcamp, You Tube y en mi canal. Estamos viendo la posibilidad de generar este álbum en materialidad física, en algún cassette, en algún vinilo.

En Souncloud, tengo varias pistas que no forman parte del EP, pero también hay una parte previa del EP, pistas que quedaron fuera porque fueron parte del ensayo y error, pero uno tiene que honrar su trabajo así que lo publiqué y está disponible por si quieren ver el inicio de este mundo Kitchikouar.

¿Cómo fue tu participación en “Derivas”? ¿Con qué obra trabajaste?

H: El catalogo patrimonial es impresionante. En esta oportunidad, seleccioné la obra de Patricia Viel ‘Señales de humo para otros mundos’, decidí ver si la obra dialogaba con lo que uno hace y efectivamente hizo match.

Es un videoarte de 9 minutos. “Pato” fue a diversas locaciones de la Patagonia Argentina y Chilena, fue a Río Seco y Punta Arenas, y decidí llevar esos humos a otras localidades, donde ella no fue. En base a una residencia de arte de la Universidad de Magallanes, pude visitar estas locaciones de muy difícil acceso como el Seno Última Esperanza, Cueva La Leona, Cueva de los Niños, entre otros monumentos que te estremecen el territorio en su totalidad, es algo sorprendente.

“Señales de humo para otros mundos” de Patricia Viel. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Generé muchos registros fotográficos tanto digitales como análogos y le incorporamos los humos, jugando con la Inteligencia Artificial.

Logramos hacer un contacto directamente con Patricia para presentarle la maqueta. Siento que al tomar una obra, tienes que respetar la visión del artista aunque se le de este nuevo “refresh”, siento que hay que respetar ese proceso y tuve el honor de poder trabajar, de manera conjunta, la creación de este videoarte con ella. Estoy feliz de que se logró y culminó en la exhibición. “Pato” y yo estamos muy contentos con esta obra y se vienen cositas interesantes.