El 23 de octubre el colectivo Río Gallegos Lee cumplió cuatro años desde su primera ronda de lectura y este domingo, en La Peña, llevaron adelante su 49° reunión de lectura.

Los riogalleguenses volvieron a encontrarse para disfrutar de la lectura.

“El viernes 23, cumplimos cuatro años, fue la primera vez que nos juntamos a leer, era domingo y nos reunimos en la Biblioteca Rosita Llauquen. Este viernes hicimos unos canelones para celebrar y leímos, por supuesto, hubo guitarreada, estamos muy contentos”, comentó Antonio Andrade a La Opinión Austral.

Sobre las actividades que han desarrollado en las últimas semanas, mencionó: “Este mes tuvimos una nueva edición del Encuentro ‘Andábamos para encontrarnos’, fue una presentación tras otra en la biblioteca provincial. Como todos los jueves, estamos en Santa Cafetería, tuvimos streaming, participamos de ferias del libro por casi toda la provincia, anduvimos por Piedra Buena, Puerto Santa Cruz. Ahora lo que se viene en noviembre es la Feria del Libro en Puerto Deseado y la tercera edición de Santa Cruz Lee a Santa Cruz, que reúne a escritores, lectores, gestores culturales. La primera edición se hizo en Puerto San Julián, la segunda en Puerto Santa Cruz y ahora toca en Puerto Deseado, desde el viernes 20 de noviembre al domingo 22″.

A partir de noviembre, sumarán también una actividad a la que denominaron Birra Literaria, que tendrá lugar los domingos a las 20:00 en La Peña. “Vamos a empezar con la presentación del libro ‘Matices’ de 14 escritoras que integran el Río Gallegos Lee, vienen, toman algo, escuchan literatura, pasan la tardecita y el domingo es mucho más lindo”.

Más lectores, más escritores

Andrade reconoció que “de ninguna manera” pensaron que tras esa primera reunión de lectura hace cuatro años, la actividad iba a crecer tanto. “Fue con la intención de reunirnos a leer, el único objetivo era mantenerlo en el tiempo, una vez al mes, el último domingo de cada mes como lo venimos haciendo. Y de ahí ya empezaron a explotar las propuestas, las ideas, las posibilidades, y este año hemos hecho no sé qué cantidad de actividades. Cada una de esas posibilidades hace que se potencie todo en formas que nosotros ya no podemos controlar. El 2027 viene más intenso todavía, nos gusta esto, estamos muy contentos”.

Sobre el aumento de la producción literaria local, Pilar Arce mencionó: “Hace poco, dimos a conocer el ganador de nuestro concurso de narrativa que fue Emanuel Figueroa. Estamos estrenando un libro con él, su libro ganador: ‘Lo que nadie supo’, estamos muy felices porque esta es una actividad autogestiva. Vamos por más producciones y siempre con esta actividad que nos caracteriza, autogestiva”.

Este domingo, Río Gallegos Lee realizó su 49° reunión de lectura.

“Cada reunión nos sorprende porque llevamos 49 reuniones mensuales consecutivas y solamente repetimos lugares en dos oportunidades. Recuerdo que en una charla hace muy poco, estábamos hablando de eso y decíamos que pensamos que Río Gallegos es chico y sin embargo, estuvimos itinerando por tantos lugares que nos abrieron las puertas, tanto público como privado. Estamos muy felices por eso”, agregó.

Un deseo de cumpleaños

En el cuarto aniversario de Río Gallegos Lee, Pilar Arce deseó: “Que continuemos sumando gente, todavía los estamos esperando, nuestras actividades están todas publicadas en las redes sociales, la idea es seguir creciendo, seguir compartiendo y que este grupo siga creciendo con el apoyo de toda la comunidad. Los esperamos, son bienvenidos”.

En tanto que Antonio Andrade, anheló: “Que sigamos disfrutando de la lectura y la literatura, que sigamos encontrándonos”.