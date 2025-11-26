Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) anunció a los ganadores del Concurso de Letras 2025 en las categorías Novela, Poesía, Cuento y Ensayo/No Ficción. Es de destacar que en esta edición, recibieron 200 obras más que el año anterior, lo cual significa un crecimiento de más del 13%.

La convocatoria contempló tres premios por cada una de las cuatro categorías, por un total de 9 millones de pesos que se distribuyeron entre los 12 premiados. Además, el jurado reconoció a tres autores con menciones honoríficas no dinerarias.

“Los concursos son parte del compromiso histórico del Fondo Nacional de las Artes con la producción literaria de la Argentina y la convocatoria de este año así lo evidencia. Hemos recibido 1.700 trabajos de diversas provincias, con gran variedad de estilos, géneros y generaciones de autores”, manifestó Patricio Zunini, director de Letras del FNA.

En el Concurso de Letras 2025, se recibieron 200 obras más que el año anterior.

Y añadió: “Desde el FNA acompañamos la vocación artística e intelectual. Confiamos en que la labor de los jurados de cada categoría ha logrado captar el signo y la calidad artística de este tiempo”.

Los jurados de las cuatro categorías destacaron la importancia de este certamen como una oportunidad para descubrir nuevas voces y premiar la originalidad y la excelencia en el estilo, la estructura y el desarrollo de ideas, sin importar el género.

En la oportunidad, el jurado integrado por Cecilia Fanti, Marina Closs y Marcos Almada decidió otorgarle una mención honorífica a Sebastián Grimberg por el libro de cuentos “Los Cerros”.

“‘Los Cerros’ es una localidad patagónica ficticia, modelada sobre la localidad (real) de Tres Lagos, alrededor de la que giran historias que escuché en los últimos años. Hay peones fusilados, fantasmas que recorren estancias abandonadas, extraterrestres, caciques tehuelches que reclaman sus restos y más, muchas cosas más. No faltan, por supuesto, la vasta y desolada estepa y el viento que barre constante hasta el espíritu de los habitantes”, indicó el autor sobre el cuento.

“Gracias al jurado del Fondo Nacional de las Artes y felicitaciones a todos los ganadores”, cerró.

Grimberg, nacido en Buenos Aires y radicado en El Calafate, publicó los libros de cuentos “Cada siete segundos” (Editorial Conejos, 2014), galardonado con el Segundo Premio Municipal de Literatura Ciudad de Buenos Aires, bienio 2014/2015; “La mirada del asesino” (Editorial CFI, 2015), Premio en Letras de la Bienal Federal 2013 del Consejo Federal de Inversiones; “Los perros” (Editorial Diotima, 2025), Tercer Premio en categoría Cuento del Fondo Nacional de las Artes 2022.

También es autor de las novelas: “La guerra de los secadores” (Editorial DLG, 2021); “El guardián de los cerdos” (Editorial Indómita Luz, 2022), para cuya escritura obtuvo en 2017 una Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes; y “Vistamar XI” (Editorial Trapezoide, 2024).