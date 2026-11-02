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Con obras de Alejandra Harris, Diego Mazante, Sharon Bárcena y Noelia Cabassi se inauguró la muestra “Al sur del cielo” en la Sala Santa Cruz del Complejo Cultural Santa Cruz en Río Gallegos.

La apertura tuvo lugar en la noche de este lunes 2 de noviembre con una amplia participación del público y el acompañamiento musical de Caloventores, banda tributo a The Beatles.

En la ocasión, La Opinión Austral dialogó con los cuatro artistas, quienes estuvieron presentes durante la inauguración.

“Mi obra tiene que ver con la Patagonia, como siempre, paisaje patagónico y del campo. Está relacionada con mis vivencias y los relatos de mis vivencias”, manifestó Alejandra Harris.

Sobre los cuadros, mencionó que varios integraron la muestra “Mis relatos” que se expuso el año pasado en Fundacruz, pero también hay nuevos trabajos para esta muestra colectiva.

Sobre los cielos santacruceños, afirmó: “Son únicos, en general los patagónicos son únicos. Uno ve cielos de diferentes colores que son maravillosos que inspiran para la pintura, son súper inspiradores”.

Harris anheló que el público “se sienta identificado en cada lugar, en cada espacio, y que realmente disfruten cada obra como uno lo disfruta cuando lo hace, muy desde adentro, con mucho amor y con mucho sentimiento. Espero que les llegue a lo más profundo“.

“Invito a todos a que se acerquen a la muestra, que va a estar por más de un me acá. No se la pierdan, somos cuatro artistas que le ponemos mucho amor a lo que hacemos y esto es bien patagónico así que todo el mundo se va a sentir identificado”, cerró.

“Ha sido un año excelente para mí”. SHARON BÁRCENA

Sharon Bárcena comentó: “Mi obra está inspirada en los cielos y en las imágenes del campo, honrando un poco a los pioneros de Santa Cruz, pero es todo Patagonia, su inmensidad y los cielos bellísimos que tenemos”.

La artista fue finalista del Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026, sobre lo que expresó: “Estoy emocionada, por eso no quise hablar en la inauguración, no quería largarme a llorar, ha sido un año excelente para mí. Más allá de que les puede gustar o no mi obra, en cuanto a satisfacción personal fue un año muy bueno y estoy muy contenta. Después de tantos años de pintar y dedicarme a esto que tanto me gusta y me apasiona, este año se me dio“.

Sharon Bárcena, finalista del Premio Federal de Pintura 2026, dialogó con La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por su parte, Noelia Cabassi, manifestó: “Estamos exponiendo lo que hemos trabajado durante años, todo lo que es Patagonia y lo que es la inmensidad de la Patagonia desde nuestras miradas como artistas“.

La artista plástica nacida en La Plata afirmó que “la Patagonia es un lugar elegido por mi para vivir, siempre me deslumbró, iba al campo y veía la inmensidad de los paisajes patagónicos, eso me cautiva, y eso es lo que quiero transmitir en mi obra, quiero tratar de transmitir esa paz que siento y el amor por la Patagonia”.

“Quiero tratar de transmitir esa paz que siento y el amor por la Patagonia”, expresó Noelia Cabassi a La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por último, Diego Mazante señaló: “La selección que se hizo es de paisaje, también pintó otras cosas, pero estoy abocado desde hace unos años puntualmente al paisaje. Empecé en esto como una búsqueda para estudiar el color, cosas de composición y creo que el paisaje patagónico es ideal para eso entonces en esa búsqueda del color, me fui involucrando cada vez más en el tema y tomándome licencias artísticas en la interpretación, donde manejo los colores, las atmósferas de acuerdo a cómo fue evolucionando mi pintura en esta etapa, que es la que más me gusta, que es la del paisaje”.

“Contemplar la belleza nos embellece como personas”, sostuvo Diego Mazante a La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cerrando, invitó a la comunidad a recorrer la muestra. “Es una obra positiva y como decía en la presentación, es contemplar la belleza, una obra hecha con amor y con mucha dedicación. Contemplar la belleza nos embellece como personas, así que invito a que la conozcan, les va a gustar”.

Así fue la inauguración de la muestra colectiva “Al sur del cielo”

1 de 10 | Sharon Bárcena, finalista del Premio Federal de Pintura 2026, dialogó con La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral 2 de 10 | El público acompañó la inauguración de la muestra colectiva de pintura. Foto: José Silva/La Opinión Austral 3 de 10 | "Quiero tratar de transmitir esa paz que siento y el amor por la Patagonia", expresó Noelia Cabassi a La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral 4 de 10 | La exposición reúne obras de Alejandra Harris, Diego Mazante, Sharon Bárcena y Noelia Cabassi. Foto: José Silva/La Opinión Austral 5 de 10 | Con una amplia participación del público, la muestra colectiva inauguró este 2 de noviembre". Foto: José Silva/La Opinión Austral 6 de 10 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 7 de 10 | "Al sur del cielo" se expone en el Complejo Cultural Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral 8 de 10 | "Contemplar la belleza nos embellece como personas", sostuvo Diego Mazante a La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral 9 de 10 | Caloventores, banda tributo a The Beatles, acompañó la inauguración de la muestra colectiva. Foto: José Silva/La Opinión Austral 10 de 10 | Foto: José Silva/La Opinión Austral