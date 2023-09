Sacrificio, esfuerzo y compromiso son las palabras que definen las conquistas de los deportistas de Río Gallegos en los Primeros Juegos Mundiales de Taekwondo en Corea.

Noam Noguera y Leandro Fasciotti son alumnos del instructor y excampeón mundial de la especialidad, Alejandro Vera que fue especialmente invitado como juez.

Ellos cobraron protagonismo en el evento que se desarrolló el Seoul. Los deportistas consiguieron integrar la Selección Argentina y obtener medallas.

Alejandra Fasciotti, es instructora y competidora, ella quedó en la capital de Santa Cruz, atenta a lo que sucedía del otro lado del mundo.

En contacto con La Opinión Austral, hizo un pormenorizado relato de cómo llegaron al escenario oriental:

“En junio 2023 se hizo una convocatoria en la ciudad de Comodoro Rivadavia donde vino uno de los entrenadores de la selección nacional en busca de nuevos talentos para conformar la selección para representar a la Argentina en los Primeros Juegos Mundiales de Taekwondo“, comentó.

En esa primera instancia quedaron seleccionados tres alumnos de Alejandro Vera: Ariel Audisio, Noam Noguera y Leandro Feasciotti.

Ellos se presentaron en Buenos Aires al entrenamiento y volvieron a quedar seleccionados.

“En la tercera instancia Audisio quedó afuera pero quedaron Leandro y Noam que fueron nuevamente convocados en varias instancias más hasta que quedó confirmada la selección Argentina de Taekwondo juvenil para el caso de Noam y adulto en el caso de Leandro”.

Costos

A la satisfacción que causa a cualquier deportistas ser considerado parte de la elite deportiva, se sumaron inconvenientes difíciles de pasar: “Ahí ya tuvimos el primer inconveniente porque cada instancia se llevó a cabo en Buenos Aires. Los pasajes corrieron por cuenta nuestra y al quedar en la selección todos los fines de semana había que ir a entrenar. Pudimos superar esa traba ya que Noam se quedó directamente en la casa de unos tíos y Leandro asistió todos los fines de semana”.

Así continuó el esfuerzo y Alejandra reconoció “nunca pensamos que podían llegar a conformar la selección que, como siempre, las convocatorias se hacen en Buenos Aires, sabemos que después es muy costoso asistir a todos los entrenamientos. Pero al ser la primera en Comodoro asistimos”.

Corea

Asistir a Corea era inalcanzable en ese momento pero integrar la selección argentina es el sueño de todo taekwondista.

“En el caso de Noam el es solo con su mama y se le dificultaba mucho juntar todo el dinero así que Alejandro habló con el Secretario de Deportes, Martín López para que desde la provincia lo ayudaran solo a Noam ya que nosotros podíamos ayudar a Leandro. Así que desde deportes pagaron una parte del pasaje pero nos faltaba la otra mitad”.

Un ángel

Fue el momento en el que “nuestro ángel del deporte, que como siempre desinteresadamente puso lo que faltaba no solo para Noam si no para Leandro. Siempre nos ayuda, fue sponsor de Ale cuando competía y nos sigue ayudando. No quiere que lo nombremos pero sin su ayuda no hubiéramos llegado, al igual que el mundial de Holanda del año pasado”.

El panorama se complicaba y había que buscar soluciones. “Hicimos varias actividades para Noam y ‘Tiky’ (Leandro Fasciotti) y muchísima gente colaboró. En el medio, Alejandro fue convocado para ir de juez. Era una oportunidad única volver a Corea, la tierra del taekwondo y volver al lugar donde por primera vez salió campeón mundial, así que también viajó.

Medallas

En Corea Noam quedó en 3 lugar en formas y 3 lugar en lucha perdiendo con un competidor de Kirguistán. Leandro obtuvo los mismos resultados perdiendo en semifinales. En equipo la selección Juvenil salió primera en formas y segunda en lucha y en la selección adultos salieron primeros en formas.

“Es un esfuerzo enorme no solo poder estar presentes, sino todo lo que hay atrás: entrenamientos, comprar la indumentaria, pagar la asistencia al viajero, solventar los días que tenés que quedarte porque la Federación saca los pasajes”, dijo Alejandra.

Para finalizar, reiteró “es mucho esfuerzo que muy pocos ven. Desde el 2010 hemos clasificado en todos los mundiales: Corea 2010, Canadá 2012, Italia 2014, Inglaterra 2016, Argentina 2018, Holanda 2022 y ahora con los primeros juegos mundiales, lo que da cuenta que tenemos al mejor entrenador: Alejandro Vera“.