Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia comenzó a vivir de lleno una nueva edición de uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Patagonia. Este miércoles por la tarde, en el Lucania Palazzo Hotel, se realizó la presentación oficial de la 60ª Corrida Internacional “Diario Crónica”, una carrera histórica que se disputará el sábado 24 de enero y que año tras año convoca a atletas de toda la región, del país y del exterior.

El encuentro reunió a dirigentes deportivos, representantes de empresas sponsors, organizadores y corredores, en un marco que reforzó la expectativa creciente en torno a una competencia que celebra seis décadas de trayectoria ininterrumpida.

Una carrera histórica que marca a la Patagonia

Durante el acto, el director de Diario Crónica, Daniel Taito, destacó el valor simbólico y deportivo de alcanzar las 60 ediciones. “Agradezco la asistencia de los atletas, dirigentes deportivos y sponsors para esta presentación que nos llena de orgullo. No es fácil llegar a 60 ediciones y esta carrera reúne un historial enorme, respaldado por un medio periodístico que atraviesa una nueva etapa, pero sostiene la tradición de ser el más importante de la Patagonia”, afirmó.

Taito subrayó además el carácter integrador del atletismo y el trabajo colectivo que sostiene a la Corrida Internacional “Diario Crónica”. “Es una conjunción de esfuerzos que involucra a atletas de Comodoro y de toda la región, algo que quedó demostrado con el Gran Prix disputado en distintos puntos de la provincia. El atletismo es un deporte noble, que nos reúne y nos permite compartir momentos inolvidables”, agregó.

El apoyo de sponsors y una apuesta al cuidado ambiental

La presentación contó con la participación de Camila Mazquiarán, representante de Aguas Orizon, una de las empresas que acompañan el evento. La referente anunció una novedad vinculada al cuidado del ambiente. “Nuevamente estaremos presentes en este evento deportivo tan importante. Este año vamos a sumar el reciclado de botellas para colaborar con el medio ambiente y la limpieza de la ciudad. Habrá un punto de acopio para reunir las botellas ya utilizadas”, explicó.

Mazquiarán remarcó la alta expectativa que genera la carrera y valoró la participación de toda la comunidad. “Se nota que hay mucha expectativa y ojalá chicos y grandes se sigan sumando”, señaló.

Organización, crecimiento y un espectáculo superador

Gastón Fuentealba, coordinador general de la Corrida Internacional y presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, puso el foco en el crecimiento sostenido del evento. “El tiempo pasa muy rápido. Parece que no hace mucho terminó la carrera anterior y ya estamos a pocos días de una nueva edición. Agradezco a los sponsors, que no solo ayudan en esta etapa organizativa, sino que también acompañaron el Gran Prix Camino a Crónica”, expresó.

En ese sentido, adelantó que la edición 2026 buscará superar a las anteriores. “Creo que esta carrera va a ser muy superadora, tanto en cantidad de atletas como en premios y, sobre todo, en el espectáculo que siempre brinda”, aseguró.

El respaldo institucional y el desafío de las 60 ediciones

El titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó el trabajo previo y la importancia del acompañamiento institucional y privado. “Otra vez estamos ante un gran desafío que nos presenta este espectáculo deportivo. Agradezco a los sponsors que acompañan para que esta carrera se organice de la mejor manera”, sostuvo.

Martínez llamó a valorar el camino recorrido. “Hay que reconocer todo lo que se hizo anteriormente para llegar a las 60 ediciones. Hoy vemos una organización previa muy comprometida, con el objetivo de que todo sea una verdadera fiesta del deporte”, completó.

Por su parte, Horacio García, gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, resaltó el carácter distintivo de la Corrida Internacional “Diario Crónica”. “Acompañar esta carrera es un orgullo para nosotros. Llevamos varios años siendo parte. Es una competencia única, muy familiar, donde el día de la prueba se ve a toda la comunidad acompañando y viviendo un gran día deportivo”, afirmó.

Premiación del Gran Prix “Camino a Crónica”

En el marco de la presentación oficial, la organización realizó la entrega de premios a las y los ganadores del Gran Prix “Camino a Crónica”, un certamen previo que contó con tres fechas disputadas en Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.

Cada uno de los atletas ganadores recibió un premio en efectivo de 100 mil pesos, como reconocimiento al desempeño sostenido a lo largo del calendario. La premiación reforzó el espíritu competitivo y federal de la Corrida Internacional, que no solo convoca a figuras de elite, sino que también impulsa el desarrollo del atletismo regional.

Inscripciones abiertas y cuenta regresiva

Con la fecha del sábado 24 de enero cada vez más cerca, la 60ª Corrida Internacional “Diario Crónica” continúa con las inscripciones abiertas y registra un importante número de participantes en todas las distancias.

La Opinión Austral presente en la Corrida del Diario Crónica

Ya hay muchos inscriptos de la provincia de Santa Cruz. La Opinión Austral participará junto a al menos cuatro corredores que promocionan la Corrida desde Río Gallegos. Carolina Vega (Gladiadores Team), Gastón Rivarola (Team Aguilas del Sur), Yamila Ojeda y Romina González (Eco Running) ya se preparan para la gran jornada del sábado en Comodoro.

La competencia volverá a posicionar a Comodoro Rivadavia como epicentro del atletismo patagónico y promete una jornada de alto nivel deportivo, emoción y convocatoria popular.

La ciudad ya palpita una carrera que combina historia, presente y futuro, y que reafirma su lugar como uno de los eventos atléticos más importantes del sur argentino.