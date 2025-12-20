Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia comienza a palpitar uno de los eventos deportivos más emblemáticos del sur argentino. El próximo sábado 24 de enero de 2026 se correrá la 60ª edición de la Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica – Dr. Diego Joaquín Zamit, una competencia que trasciende lo deportivo y se consolidó como un verdadero fenómeno social y cultural de la Patagonia.

Desde hace seis décadas, cada verano la ciudad del viento y el petróleo cambia su pulso cotidiano por el ritmo de miles de zancadas. Agrupaciones atléticas, escuelas de atletismo, corredores libres y familias enteras se preparan para formar parte de una prueba que figura en el calendario sudamericano de atletismo y que combina historia, esfuerzo y pertenencia.

Una carrera con seis décadas de historia

La Corrida del Diario Crónica nació en 1963 como una iniciativa local sobre una distancia de 6 kilómetros. En aquella primera edición, el chileno Rubén Paredes Vargas se quedó con el triunfo, mientras que entre las damas la comodorense Cristina Irurzun escribió la primera página dorada para la ciudad.

Con el paso de los años, la competencia creció en convocatoria, prestigio y exigencia. Hoy, la prueba principal propone 10 millas para los varones y 11 kilómetros para las damas, distancias que la ubican entre las carreras de calle más tradicionales e importantes de la región patagónica.

¡Mirá todas las fotos!: Así se vivió la Corrida internacional del Diario Crónica

El circuito, un sello de identidad

Correr en Comodoro Rivadavia implica enfrentarse a un trazado tan emblemático como desafiante. El circuito bordea la costa, expone a los atletas al sol, al salitre y al viento patagónico, y luego se interna en sectores clave de la ciudad.

La Avenida Rivadavia aparece como uno de los primeros grandes obstáculos, seguida por el descenso por Alem, los tramos más planos sobre Avenida Chile y las exigentes subidas por Kennedy y nuevamente Rivadavia. El cierre, con un remate intenso por Avenida Alem hasta llegar al frente del Diario Crónica, suele definir la suerte de la competencia.

Cada curva obliga a administrar energías y a leer las condiciones climáticas. La Corrida no solo premia la resistencia física, sino también la inteligencia táctica y la fortaleza mental.

Campeones que marcaron época

A lo largo de sus 59 ediciones disputadas, la Corrida del Diario Crónica recibió a figuras de primer nivel. Por sus calles pasaron atletas olímpicos y campeones sudamericanos que elevaron el prestigio de la prueba.

Nazario Araujo, ícono del atletismo local y seis veces ganador, representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y dejó una huella imborrable. En tiempos más recientes, el esquelense Joaquín Arbe, triple ganador y referente nacional del maratón, sostuvo el protagonismo patagónico en lo más alto.

En la rama femenina, la carrera registró nombres de peso internacional como la chilena Érika Olivera y las argentinas Elisa Cobanea y Rosa Godoy, todas con experiencia olímpica. Además, la Corrida mantuvo su carácter internacional con la presencia de atletas de Ecuador, Kenia, Chile, México, España, Brasil, Perú y Uruguay.

Cómo le fue a los atletas de Santa Cruz en la Corrida del Diario Crónica de Comodoro Rivadavia

El semillero y la fiesta familiar

Más allá de la elite, la esencia de la Corrida del Diario Crónica se apoya en su espíritu inclusivo. La jornada del sábado 24 de enero comenzará desde temprano con las categorías promocionales e infantiles, donde participan niños y jóvenes de toda la región.

Desde las categorías “Pulguitas” hasta Juveniles, cientos de chicos integran el semillero del atletismo patagónico, acompañados por sus familias. La imagen de abuelos que corrieron en las primeras ediciones y hoy alientan a sus nietos resume el valor social de esta prueba, que funciona como un punto de encuentro para toda la comunidad.

Inscripciones abiertas para la edición aniversario

Con vistas a esta edición histórica, la organización trabaja desde hace meses en cada detalle. En ese camino, recuperó el Grand Prix Camino a Crónica y extendió el circuito preparatorio a Trelew y Puerto Madryn, con el objetivo de fortalecer la participación regional y el desarrollo de los más jóvenes.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas de manera online. Los interesados pueden anotarse en la prueba general de 10 millas o en la Corrida Integrativa de 6 kilómetros, una alternativa pensada para quienes buscan vivir la experiencia desde un enfoque recreativo, sin resignar emoción ni pertenencia. Ya falta muy poco para el cierre.

Distancias y categorías: 6K, 11K, 16K para categorías mayores. Categorías promocionales (U20 a U8) gratuitas en distancias oficiales.

Inscripción: $40.000

Requisito para categorías promocionales: Adjuntar foto del DNI en lugar del comprobante de pago.

El próximo 24 de enero, Comodoro Rivadavia no solo celebrará una competencia atlética. La ciudad volverá a correr su propia historia, marcada por 60 años de resiliencia, identidad y pasión por el deporte, siempre contra el viento y con la meta como horizonte.