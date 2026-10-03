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Puerto Deseado tendrá este domingo dos representantes en el IRONMAN 70.3 Buenos Aires: Yanina Robles y Manuela Crucich, quienes afrontarán uno de los desafíos más exigentes del calendario internacional y representarán a la localidad santacruceña en los Bosques de Palermo.

La largada está prevista para las 6.00 y reunirá a participantes profesionales y amateurs de 31 países. El circuito comprende un total de 113 kilómetros, distribuidos en tres etapas.

Un desafío de 113 kilómetros

El primer tramo será de 1,9 kilómetros de natación en el Lago de Regatas. Luego, los competidores recorrerán 90 kilómetros de ciclismo por autopistas y principales avenidas porteñas. Finalmente, deberán completar 21,1 kilómetros de pedestrismo sobre un circuito plano que atravesará distintos espacios verdes de la Ciudad.

La participación de Robles y Crucich permitirá que Puerto Deseado tenga presencia en una cita internacional de gran convocatoria, junto a referentes nacionales y figuras del triatlón mundial.

Una cita con figuras del triatlón

Entre los nombres destacados aparece Romina Palacio Balena, máxima referente del triatlón argentino, ganadora del IRONMAN 70.3 Ecuador 2024 y segunda en Buenos Aires en 2025.

Asimismo, estarán Luciano Taccone, campeón panamericano y referente del circuito internacional, y Juan Cruz Bustos Pécaut, vencedor de la edición 2024.En la rama masculina, además, competirá el francés Casimir Moine, ganador de la edición 2025.

La prueba otorgará también plazas para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3, uno de los principales incentivos para quienes buscan avanzar dentro del circuito internacional.

“Para la Ciudad es importantísimo recibir una competencia de la magnitud de la IRONMAN 70.3 Buenos Aires. Estos eventos no solo nos posicionan como sede de grandes acontecimientos deportivos, sino que también promueven la actividad física, el turismo y el desarrollo del deporte”, afirmó el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

Y agregó: “Queremos que Buenos Aires siga creciendo como una ciudad que apuesta al deporte y que se prepara para ser Capital Mundial del Deporte 2027”.

El cronograma comenzó el viernes y continuará este sábado con las acreditaciones y la Expo oficial en el Parque Sarmiento. Allí funcionarán la tienda oficial, el servicio de soporte mecánico y las charlas técnicas obligatorias.

Además del aspecto deportivo, el evento generará movimiento en los sectores hotelero, gastronómico y de servicios de Buenos Aires, junto con la promoción de la actividad física, el deporte al aire libre y el uso de los espacios públicos.

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