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El panorama fue relevado por el móvil de La Opinión Austral, que recorrió distintos escenarios deportivos de la ciudad y constató las condiciones de las canchas. Desde la cancha Nora Vera, uno de los escenarios habituales de la actividad barrial, se confirmó la suspensión de la jornada de Primera B prevista para este sábado.

La información fue confirmada por Martín Cortés, presidente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, quien señaló que los encuentros que tenían previsto comenzar desde las 13 horas no podrán disputarse debido al estado del terreno.

Durante la recorrida realizada por el móvil de La Opinión Austral, se pudo observar que la cancha Nora Vera presenta importantes sectores anegados, además de dificultades en los accesos y en las zonas cercanas a los bancos de suplentes. La acumulación de agua hizo que en distintos sectores del campo la pelota no pudiera rodar con normalidad, dejando al terreno en condiciones que impiden el desarrollo de los partidos.

De esta manera, la fecha de Primera B quedó completamente suspendida este sábado en la Nora Vera.

La situación también alcanzó a la Primera C, cuya programación fue suspendida en su totalidad. Los partidos que estaban previstos en las canchas de tierra no podrán desarrollarse debido a las condiciones del terreno.

En contrapartida, la actividad prevista en la Enrique Pino se mantiene con normalidad. Allí se disputarán los encuentros correspondientes a Primera A, además de los partidos de fútbol infantil programados para este fin de semana.

En cuanto a la categoría Senior, los encuentros previstos en las canchas de Boca y Defensores del Carmen se mantienen, en principio, con la programación establecida.

La situación de los partidos de Senior previstos para este domingo en la cancha Nora Vera, en tanto, todavía no está definida. Según se informó desde el móvil de La Opinión Austral, la organización realizará una nueva evaluación durante el mediodía para determinar si las condiciones climáticas y el estado del campo permiten que los encuentros se disputen.

La evolución del clima será determinante durante las próximas horas. Si las condiciones mejoran y el terreno logra recuperarse, existe la posibilidad de que la actividad de Senior pueda desarrollarse con normalidad en la Nora Vera.

La lluvia, que desde ayer afecta a Río Gallegos, volvió a convertirse así en un factor determinante para la programación del fútbol de los barrios. Mientras algunas categorías mantienen su actividad, otras deberán esperar para volver a las canchas.

Desde La Opinión Austral, el móvil continúa recorriendo los distintos escenarios deportivos de la ciudad y siguiendo de cerca cualquier modificación que pueda surgir en la programación de la Liga de los Barrios.

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