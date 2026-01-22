Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la pista de atletismo de la UNPA, en Río Gallegos, el team Eco Running cerró una de las sesiones clave de la preparación de Romina González, quien representará al grupo, la ciudad y a La Opinión Austral en la Corrida Internacional del Diario Crónica de Comodoro Rivadavia. Con un clima ideal y un grupo numeroso, el entrenamiento apuntó a afinar detalles para los 11 kilómetros que Romina correrá el sábado en una de las competencias más emblemáticas de la Patagonia.

Bajo la conducción de los instructores Iván Figueroa y Guadalupe Flores, el equipo realizó un fartlek específico, un método que alterna ritmos intensos con pasajes de recuperación activa. La consigna fue activar el cuerpo, ajustar sensaciones y llegar con frescura a la línea de largada.

A la izquierda, Romina corre junto al tema Eco Running. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Un fartlek pensado para la calle

“El objetivo fue activar fuerte a Romina para lo que se viene en Comodoro”, explicó Iván Figueroa, un atleta destacado de Río Gallegos que con sólo 20 años ya compartió podio con corredores de elite.

Ivan Figueroa, atleta e instructor de Eco Running. FOTO: JUAN PALACIOS /LA OPINION AUSTRAL.

El trabajo se desarrolló en una pista de 400 metros y combinó un minuto rápido y un minuto más controlado, con los ritmos marcados por silbato. “Ella llega con una base muy sólida. Entrena fuerza, no falta nunca y complementa todo. Por eso la elegimos para representar al grupo de Eco Running”, sostuvo el entrenador.

Eco Running, fundado por Lucio Galván, se caracteriza por un enfoque integral del entrenamiento. Aunque gran parte del equipo se especializa en trail running y montaña, el plan incluyó tareas llanas y de alta intensidad, fundamentales para una carrera urbana. “En la calle el ritmo cambia. Se corre más liviano y más rápido. Este tipo de trabajos acerca al ritmo real de competencia”, agregó Figueroa.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

De la montaña al asfalto

Guadalupe Flores detalló las diferencias entre el entrenamiento de trail y el trabajo específico para calle. “En la semana solemos entrenar en zonas con desnivel, como alrededor del Gauchito Gil sobre la ruta 3, pero hoy tocó pista. Cambia todo: la alimentación, la hidratación, la vestimenta y hasta el tipo de zapatillas”, explicó.

Guadalupe Flores, atleta e instructora de Eco Running en Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS /LA OPINIóN AUSTRAL.

La preparación física del grupo apunta a movimientos naturales, con foco en la movilidad y la fuerza aplicada al correr. “Buscamos ampliar el rango de movimiento para prevenir lesiones y fortalecer rodillas y ligamentos. Eso marca la diferencia cuando uno está en la montaña o en una carrera exigente”, señaló Guadalupe.

Un equipo que funciona como familia

Más allá del rendimiento, Eco Running sostiene una lógica de grupo que prioriza el acompañamiento. “Acá nadie queda solo. Somos una familia”, repitieron los entrenadores. Esa filosofía se refleja tanto en los entrenamientos diarios como en desafíos mayores, como las pruebas de ultra distancia y las experiencias de campamento y carrera nocturna.

Justamente, mientras Romina y el resto del grupo realizaba el ejercicios de fartlek, otros dos integrantes, Karina San Martín y Pablo Ortega daban vueltas a toda velocidad en bicicleta preparándose para La Misión, una carrera de trail y aventura de autosuficiencia considerada una de las más exigentes de la región, de hasta 200 kilómetros de distancia; donde cada atleta, con una mochila de aproximadamente 10 kilos con comida, hidratación, abrigo y todo el equipamiento necesario, debe administrar su energía, descanso y recursos, incluso durmiendo en campamentos improvisados y sin recibir asistencia externa.

Integrantes del equipo destacaron la planificación anual y el seguimiento personalizado. “No venimos a improvisar. Todo tiene un sentido y un objetivo”, contó Mariana, corredora del grupo con experiencia en pruebas de montaña como El Puma, en Río Turbio.

Romina González, con expectativas altas

Romina González participará de la Corrida del Diario Crónica de Comodoro Rivadavia. FOTO: JUAN PALACIOS /LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras completar el entrenamiento, Romina González expresó sensaciones positivas. “Me siento bien y contenta de que me hayan elegido. Es una carrera nueva para mí y tengo muchas ganas de estar allá”, afirmó. La atleta confirmó que este fartlek marcó uno de los últimos estímulos fuertes antes de la competencia. “Entreno hasta el miércoles y después descanso. El sábado a la tarde corro”, precisó.

Sobre el circuito, Romina reconoció que si bien no lo estudió en detalle, conoce la exigencia de la tradicional subida de Comodoro. “El trabajo en montaña ayuda mucho. Entrenamos rampas y cadencia para no gastar de más”, explicó.

Karina y Pablo se preparan para La Misión junto al tema Eco Running mientras Romina lo hace para la Corrida del Diario Crónica.

La Corrida Internacional del Diario Crónica, una cita histórica

Romina González se prepara para una edición especial de la Corrida Internacional “Diario Crónica”, que celebra 60 años de historia. La competencia se disputará el sábado 24 de enero y volverá a reunir a atletas de toda la región, del país y del exterior.

FOTO: JUAN PALACIOS /LA OPINIÓN AUSTRAL.

Viajará con el respaldo del Grupo La Opinión Austral y Marga Taqsa, junto a Gastón Rivarola, Yamila Ojeda y Carolina Vega.