Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

Florencia y Mariana Borelli llevan a los más alto al atletismo del país. Desde Mar del Plata, las hermanas gemelas transmiten esa pasión única: correr, ya sea en una pista o por las calles.

Este sábado Comodoro Rivadavia recibirá a una enorme cantidad de atletas del país y del exterior. La 60 Corrida Internacional “Aniversario Diario Crónica” sigue atrapando. El protagonismo alcanzado por Mariana y Florencia Borelli, emblemas del deporte marplatense, se manifiesta en la empatía con la gente, cómo las alientan y el apoyo constante.

En la previa del viaje de Mar del Plata a Capital Federal para luego trasladarse hacia Comodoro, las hermanas fueron entrevistadas en exclusivo por Canal 10 de Mar del Plata. La cronista Julia Caro logró hablar con ellas. Tal como lo reflejó el Diario Crónica, compartieron sensaciones, recuerdos y objetivos.

Mariana Borelli, ganadora de la edición 2025, remarcó el prestigio que tiene la prueba a nivel nacional y explicó por qué recién en los últimos años pudieron sumarse a esta tradicional carrera. “La de Crónica es una carrera muy, pero muy famosa a nivel país y nunca habíamos tenido la oportunidad de ir. Más que nada porque éramos más de pista y, en pretemporada, es casi imposible correr este tipo de carreras. Pero cuando yo me volqué más a la calle, dije: ‘Bueno, dale, voy’. La verdad es que me trataron como una reina, como una reina de la tierra”, expresó.

Ese recuerdo fue determinante para su regreso este año, con el valor agregado de compartir la competencia con su hermana. “Decidí volver este año y encima se suma la reina de todos los récords, Florencia. Así que vamos a estar ahí dando pelea. Es una carrera dura, pero con el público alentando, es espectacular el ambiente. La verdad que tengo muchas ganas de ir”, señaló.

Mariana Borelli, ganadora de la edición del 2025, destacó el aliento del público y la competitividad. “Participan atletas de todo el país y del exterior. Sueño con el podio”.

Mariana también destacó el aspecto social de la Corrida de Crónica, con atletas que llegan desde distintos puntos del país. “Yo no conocía la ciudad y la verdad es que me encantó. Más allá del viento, que es característico, la gente, los lugares, conocer runners de otros lados… todo fue muy lindo. Y tuve el privilegio de ganar, así que fue como la frutillita del postre”, recordó.

Por su parte, Florencia Borelli valoró lo que significa compartir una carrera con su hermana, más allá de la competencia. “Siempre lo decimos: hay rivalidad deportiva, obviamente, y cuando estamos corriendo queremos que gane la mejor. Pero compartir el viaje con ella desde hace tantos años es un privilegio. Lo hacemos desde hace mucho tiempo y siempre nos sorprende el disfrute, y en estos últimos años todavía más”, explicó.

Florencia también se refirió a la complicidad que mantienen en los entrenamientos. “Mariana me ayuda un montón en las pasadas. A veces yo tengo trabajos más largos y ella más cortos, así que nos vamos complementando superbien. Tenemos objetivos diferentes, siempre fue así, pero aun así logramos unirnos y acompañarnos”, indicó.

Florencia Borelli, la atleta olímpica que participará de la Carrera de Crónica. Será la gran atracción de la competencia. “Yo siempre digo que todo arranca y termina con los Juegos Olímpicos. Hay que trabajar desde el día en que terminan esos Juegos para poder llegar bien a los próximos”.

En cuanto a su presente deportivo, Florencia confirmó su enfoque definitivo hacia las pruebas de calle y la maratón. “La verdad es que ya me casé con las carreras de calle y con la maratón. El año pasado corrí en Chicago y mi idea es seguir haciendo Majors. Todavía no sabemos cuál será la próxima, pero seguramente será una Majors dentro de poco, además de alguna media maratón. Estoy enfocada 100 % en la calle”, afirmó.

Mariana, en tanto, dejó en claro que su etapa en la pista ya quedó atrás. “No, no volvemos a la pista. Ya tuve mi momento y cumplí muchos sueños ahí. Ahora estoy más ligada a la calle, que tiene otro ambiente, un poco más de relax. Me encontré con el fondo, que no es fácil porque son distancias más largas de lo que estaba acostumbrada, pero venimos bien. Este año voy a enfocarme en algunas distancias más cortas, no tan largas como Flor, porque quiero ir por un récord”, anticipó.

Finalmente, Florencia cerró con una reflexión vinculada a su horizonte deportivo: “Yo siempre digo que todo arranca y termina con los Juegos Olímpicos. Quedé encantada con París, así que ahora hay que trabajar desde el día en que terminan esos Juegos para poder llegar bien a los próximos”.

Con historias compartidas, objetivos distintos y la misma pasión por correr, las hermanas Borelli serán protagonistas de una nueva edición de la Corrida de Crónica.

Este jueves cierra la inscripción

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 22, tanto de manera online a través de

https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/60-aniversario-corrida-internacional-diario-cronica, como de forma presencial, hasta las 19, en la sede del Diario Crónica, ubicada en Namuncurá 122, Comodoro Rivadavia.

El viernes 23 estará destinado exclusivamente a la entrega de remeras y números, ya que el día de la carrera no se realizará ningún tipo de acreditación.

Leé más notas de Hugo Ferrer