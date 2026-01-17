La corredora riogalleguense Yamila Ojeda se encuentra en la etapa final de preparación para la Corrida Internacional del Diario Crónica, una de las pruebas atléticas más convocantes de la Patagonia, que tendrá lugar en Comodoro Rivadavia. Será su primera participación en este evento y competirá en la distancia de 16 kilómetros, dentro de una prueba que reunirá a atletas locales, nacionales e internacionales.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Ojeda compartió detalles de su rutina de entrenamiento, su historia en el running y las expectativas con las que llegará a la línea de largada. “Una se pone una meta de llegar en un tiempo determinado pero eso ya es más personal pero lo fundamental es disfrutar la carrera y poder terminarla”, resumió, marcando el enfoque con el que encara cada competencia.

Yamila Ojeda, corredora de Río Gallegos, en la maratón de Buenos Aires 2025.

Yamila viajará junto a Gastón Rivarola, Romina González y Carolina Vega, los cuatro corredores de la capital provincial que contarán con el respaldo del Grupo La Opinión Austral y Marga Taqsa. En esta edición aniversario, Río Gallegos tendrá una fuerte presencia en uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

De una cinta de gimnasio a las grandes carreras

La historia de Yamila Ojeda en el atletismo comenzó a los 18 años, cuando una profesora detectó su potencial mientras entrenaba en una cinta de gimnasio. A partir de esa primera invitación a correr una maratón, no abandonó más la actividad.

Hoy, con 31 años, planifica su calendario anual con varias competencias y sueña a futuro con desafíos aún mayores, como pruebas de ultradistancia en montaña, que pueden alcanzar los 100 kilómetros o más.

Disciplina

Ojeda entrena de manera constante, adaptando su rutina a los tiempos laborales y a las condiciones climáticas, un factor clave en el sur argentino y sobre todo en Río Gallegos. La mayoría de sus sesiones las realiza por la mañana, entre las 7 y las 9, un horario que considera ideal para el rendimiento físico.

“Prefiero entrenar temprano porque el cuerpo me funciona mejor”, explicó. En general corre con hidratación liviana y desayuna una vez finalizado el entrenamiento. Además del running, complementa su preparación con natación, bicicleta y trabajo de fuerza, además de prestar especial atención a la alimentación y la hidratación.

Como muchos atletas, Yamila Ojeda entrena de manera individual y no forma parte de ningún equipo o grupo de running. La decisión responde a una cuestión personal y de organización. “Me funciona mejor entrenar así”, explicó. Ella misma se arma su planificación semanal, definiendo días, kilometraje y ritmos, con especial énfasis en las tiradas largas durante los fines de semana.

Experiencia en distancias largas y objetivos claros

Ojeda cuenta con experiencia en pruebas de mayor exigencia por eso eligió competir en los 16 kilómetros, la opción más larga de la Corrida de Crónica. Ha corrido medias maratones, maratones y distancias de hasta 50 kilómetros, lo que le permite llegar con una base sólida. Sú última participación importante fue en la Maratón de Buenos Aires a fines de 2025.

Según sus cálculos, espera completar el recorrido en aproximadamente una hora y media, aunque aclara que el tiempo no es el eje central. “Si paro, me baja mucho la presión y quiero dejar, así que sigo siempre un ritmo”, explicó sobre su estrategia de carrera, que incluye cambios de ritmo cada cinco kilómetros.

La cabeza, un factor clave

Para Ojeda, uno de los mayores desafíos en las carreras largas es el aspecto mental. “Los últimos kilómetros son los más difíciles, sobre todo por la cabeza”, reconoció. La ansiedad, el desgaste físico y las condiciones climáticas —como el viento característico de Comodoro Rivadavia— juegan un papel determinante.

Por eso, el trabajo psicológico y la experiencia acumulada resultan fundamentales para sostener el ritmo y llegar al final.

Expectativas para la Corrida del Diario Crónica

Será la primera vez que Ojeda participe en la Corrida del Diario Crónica, ya que en ediciones anteriores coincidía con compromisos laborales. En esta oportunidad, logró reorganizar su agenda y confirmó su presencia. “El evento creció mucho, tiene buenos atletas y muy buenas referencias”, destacó. Más allá del nivel competitivo, remarcó el valor del encuentro deportivo y el intercambio con corredores de distintos puntos del país.