Las Heras, nuevamente en la línea de largada, a la presencia de corredores de la localidad petrólera en la tradicional Corrida del Diario Crónica, este sábado se sumará otra representante de la localidad. Se trata de Karen Jaramillo, quien afrontará el desafío de los 11 kilómetros en la 60ª edición de una de las competencias atléticas más emblemáticas de la Patagonia.

La prueba se disputará en Comodoro Rivadavia y contará con distancias de 6 kilómetros integrativos y 11 y 16 kilómetros competitivos, convocando a runners de distintos puntos del país y del exterior.

Una historia que se construyó paso a paso

Karen corre desde hace seis años y encontró en el running un espacio de crecimiento personal y deportivo. Integra el Patagonia Running, donde entrena cinco veces por semana con planificación personalizada a cargo de Julio Durán.

“Vengo entrenando muy bien, bajando mis tiempos y sintiéndome fuerte”, contó en la previa, aunque reconoce que la ansiedad forma parte de la experiencia, especialmente por la magnitud del evento y el clima que se vive en cada largada.

El recuerdo de 2022 y el desafío actual

Karen ya fue parte de la Corrida de Crónica en la edición 2022, cuando participó en la distancia integrativa de 6 kilómetros. Aquella experiencia la marcó de manera especial. “Fue hermoso ver de cerca a los atletas de elite, compartir ese espacio y sacarnos fotos con ellos. Son una inspiración”, recordó.

Entre esos recuerdos aparece la postal junto a la atleta Evangelina “Vanshi” Thomas, una imagen que resume el espíritu de la carrera: figuras consagradas y runners populares compartiendo el mismo evento.

Este año, el reto será diferente: 11 kilómetros en un circuito plano, una distancia que afronta con entusiasmo y responsabilidad.

Deporte, trabajo y familia

A sus 31 años, Karen es mamá de una nena de 8, trabaja como administrativa en Servicios Públicos y complementa el running con la práctica de pádel. Su historia refleja el esfuerzo cotidiano de muchas mujeres que entrenan, trabajan y se preparan para representar a su ciudad en eventos de gran convocatoria.

Team Patagonia Running y fuerte presencia local

Además de Karen, otros integrantes del Team Patagonia Running también estarán presentes en la 60ª edición de la Corrida Internacional del Diario Crónica. Entre ellos se encuentran Julio Durán, Pablo Albarracín, Rosalinda Figueroa, Thiago Tomaba y Carmen Ramos, lo que refuerza la fuerte presencia de runners de Las Heras en esta edición tan especial.

La Corrida Internacional del Diario Crónica no solo se corre: se vive. Este sábado, cuando suene el disparo de largada, Las Heras volverá a decir presente, con varios de sus corredores formando parte de una prueba que atraviesa generaciones y sigue escribiendo historia en la Patagonia.

