La presencia de Florencia jerarquiza aún más una competencia histórica que en esta oportunidad será la 60 edición y que año tras año reúne a figuras destacadas del atletismo nacional e internacional. Para la marplatense será su estreno absoluto en Crónica, en una temporada que llega marcada por logros de enorme magnitud.

Florencia Borelli se consolidó en los últimos años como referente indiscutido del fondo argentino y sudamericano, con actuaciones sobresalientes tanto en pista como en ruta.

En 2024 alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera, al clasificar y competir en la maratón de los Juegos Olímpicos de París, donde completó una actuación histórica para el atletismo nacional al culminar en el puesto 21.

Su clasificación olímpica llegó tras establecer el récord sudamericano de maratón en Sevilla, con un registro de 2h 24m 18s, una marca que la ubicó entre las mejores fondistas del continente. En París, Florencia respondió con una carrera sólida y regular, logrando una de las mejores posiciones argentinas de los últimos tiempos en maratón femenino.

A lo largo de su trayectoria, Borelli acumula títulos sudamericanos, medallas panamericanas y múltiples récords nacionales y regionales en distancias como 3.000, 5.000 y 10.000 metros, además de medio maratón y maratón, confirmando una versatilidad poco habitual.

Borelli, por duplicado

El anuncio de su presencia en la Corrida de Crónica adquiere un valor especial por el hecho de compartir largada con Mariana Borelli, su hermana gemela y también atleta de elite.

La gran particularidad es que Mariana fue la ganadora de la edición 2025, dejando su nombre grabado en el historial de la corrida y convirtiéndose en una de las grandes figuras de la prueba y, por consiguiente, ambas serán las grandes candidatas para quedarse con el primer lugar.

Ahora, ambas protagonizarán un momento singular: dos hermanas, de jerarquía en el atletismo, ambas protagonistas del atletismo argentino, unidas en una de las carreras más emblemáticas del país. Un cruce de caminos entre la historia de Crónica y el presente brillante del fondo nacional.

La participación de Florencia Borelli refuerza el prestigio de la Corrida de Crónica, que vuelve a posicionarse como un escenario de alto nivel competitivo. Para el público, será una oportunidad única de ver, una vez más, en acción a una atleta olímpica en las calles de la ciudad, en un contexto cercano y popular.

Este sábado 24, la corrida sumará así un nuevo capítulo destacado: el debut de Florencia Borelli, la campeona olímpica sudamericana, corriendo por primera vez Crónica y compartiendo protagonismo con Mariana, la defensora del título. Una imagen que promete quedar en la memoria del atletismo argentino.

Los datos de Florencia

Participó en los Juegos Olímpicos en París 2024, compitiendo en maratón femenino, que tiene una distancia de 42,195 km.

Culminó en el 21° lugar, siendo la mejor actuación argentina de la historia reciente en maratón femenino olímpico y segunda mejor posición latinoamericana en la carrera.

Este resultado marcó un hito personal y nacional en la prueba de fondo más exigente de los juegos.

Su historial marca que es una de las atletas argentinas más prominentes del deporte de fondo. Nació el 30 de octubre de 1992 en Mar del Plata, Argentina, y compite internacionalmente en distancias de mediofondo, fondo y maratón.

Es gemela de Mariana Borelli, también destacada corredora; ambas son referentes del atletismo argentino.

Es poseedora de múltiples récords nacionales y sudamericanos en pista y ruta.

Récord sudamericano de maratón: 2h 24m 18s, obtenido en la Maratón de Sevilla (clasificó a París 2024 con esta marca).

Récord sudamericano de 10.000 m. en pista: 31:33.07.

Récord sudamericano de medio maratón: 1:09:21 en Buenos Aires 2025.

Récord argentino de 3.000 m., 5.000 m. y otros registros en ruta y pista.

Además, fue la primera sudamericana en bajar de 9 m. en 3.000 m. y tiene varias plusmarcas históricas en distancias de ruta y pista.

Campeona sudamericana de 5.000 m. (2019).

Medalla de plata en maratón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, siendo una de las mejores presentaciones argentinas en la historia.

Recientemente se adjudicó la Corrida de San Fernando (10 km.) en Uruguay, liderando el podio seguida por su hermana Mariana.

En Buenos Aires 2025 marcó un récord sudamericano en media maratón con 1:09:21, consolidando su liderazgo en la distancia.

Logros recientes

Hace pocos días ganó la Corrida Internacional de San Fernando, Uruguay, de 10K con un tiempo de 33:44, superando a su hermana Mariana.

También durante enero de este año, logró el récord sudamericano en 10.000 m. pista en San Juan Capistrano, EEUU, con 31:33.07, en una competencia preparatoria en Estados Unidos.

También se destacó por ser top 10 en la Maratón de Chicago en octubre del año pasado.