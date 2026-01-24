Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emoción. Alegría. Fue una fiesta. La ciudad de Comodoro Rivadavia celebró el 60 Aniversario de la Carrera Diario Crónica con las calles colmadas. Familias acompañaron a los casi 1500 atletas que participaron desde las 10 de la mañana en las diversas competencias.

La 60º Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica – Dr Diego Joaquín Zamit es un fenómeno social que moviliza a cientos de personas.

Hace 60 años, lo que comenzó como un pequeño desafío local en una distancia de 6 kilómetros se transformó en la prueba de calle más importante del sur argentino con participación de atletas de todo el país y del exterior.

Figuras del olimpismo y poseedores de récords argentinos y sudamericanos afrontaron el desafío técnico que tiene el circuito.

Siempre los chicos

El inicio de la competencia fue con los chicos desde los 6 años en la categoría “Pulguitas” hasta los jóvenes de la categoría U20. Largaron desde la calle Namuncurá al 122, la sede del diario Crónica.

Cabeza a cabeza hasta el final

A partir de las 17:30 comenzó la carrera de élite y las tres distancias: 6k, 112k y 16 k (10 millas).

En varones, Joaquín Arbe volvió a imponerse y ganó por quinta vez la Corrida Internacional Diario Crónica.

El atleta de Esquel se quedó con los 16 kilómetros en la 60ª edición de la tradicional prueba disputada en Comodoro Rivadavia y confirmó su dominio con la cuarta victoria consecutiva.

El podio se completó con Bruno Álvarez (El Maitén, Chubut) en el segundo lugar; y el chileno Matías Silva en el tercero. Durante los 16 km alternaron el podio.

En mujeres, ganó la olímpica marplatense Florencia Borelli. Hizo una carrera impecable, donde mostró su nivel de alta competencia. En segundo lugar llegó su hermana Mariana (ganadora de la edición del año pasado) y tercera la cordobesa Dahyana Juárez.

El apoyo de Evolución Seguros y Kilab

La carrera de Diario Crónica contó con el auspicio de Evolución Seguros, que brindó cobertura al evento, acompañando la jornada desde una mirada puesta en el movimiento, el crecimiento y la seguridad. Porque avanzar con confianza también es parte del camino.

La jornada también tuvo la participación de Ruh Kilab, línea de productos con CBD aprobados por ANMAT y con el respaldo de Laboratorios Kilab. Su propuesta incluye una línea cosmética apta vegana y una crema deportiva con efecto antiinflamatorio y relajante muscular, que combina ciencia, calidad y rendimiento.

Rumbo a la edición 61

60 años de historia, esfuerzo y pasión por el atletismo volvieron a reunir a cientos de atletas y familias en una verdadera celebración deportiva.

Y Diario Crónica de Comodoro volvió a demostrar su fortaleza para organizar una competencia de nivel internacional.

Todos festejaron. Y ya se piensa en la edición 61.