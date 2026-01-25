Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Que suban los telones de tus ganas de reír. Tu banda amiga que te aguanta el corazón. Tu familia comodorense”, se leyó en una de las banderas presentes en la Corrida Internacional del Diario Crónica.

“Es una sorpresa, no las veo hace un montón, fue un 2025 complicado porque perdí a mi mamá y ellas vinieron acá a alentarme”, expresó la atleta riogalleguense Romina González a Pasta de Campeón.

Entre lágrimas, expresó: “Las amo con todo mi corazón, siempre van a estar en mi vida”.

Con una camiseta que decía “Corre Forrest ¡¡¡Haz tu magia Romi!!!”, una de las primas manifestó: “Puro amor, hace tiempo que no la vemos y sabemos de la pasión que tiene al deporte, así que estamos acompañándola. Estamos felices de que esté acá y que disfrute de esta fiesta“.

