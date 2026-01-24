Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta mañana, los más chicos fueron protagonistas en la 60ª edición de la Corrida del Diario Crónica, que se desarrolla en la localidad de Comodoro Rivadavia. La Opinión Austral lleva adelante una cobertura especial del evento que reúne a runners regionales, nacionales e internacionales.

Las competencias comenzaron a las 10 con las series de la categoría U6 femenina y, a continuación, participaron los varones de la misma división, quienes recorrieron una distancia de 60 metros.

Luego, desde las 10.30, fue el turno de las niñas de U8 y, de inmediato, el de los varones de esa categoría, que afrontaron un trayecto de 80 metros. Una vez finalizadas las pruebas, se realizaron las clasificaciones oficiales y la primera entrega de premios para los más veloces.

A partir de las 11, compiten los atletas U10, tanto mujeres como varones, quienes deben completar un recorrido de 200 metros, con largada sobre Namuncurá y llegada frente a las instalaciones del Diario Crónica.

A las 11.30 será el turno de la categoría U12, que tendrá el desafío de dar una vuelta completa a la manzana para totalizar 400 metros. Tras las clasificaciones correspondientes, se llevará a cabo la segunda premiación de la jornada, antes de un breve paréntesis en la actividad.

La acción se reanudará a las 13 con la participación de los U14, que afrontarán una exigencia mayor al recorrer 800 metros, nuevamente con epicentro frente al Diario. Más tarde, a las 13.30, competirán los U16, quienes deberán cubrir una distancia de 1.200 metros.

Desde las 14.30, largarán en simultáneo las dos divisiones juveniles. En ese horario, los U18 correrán sobre 1.600 metros, mientras que los U20 completarán un recorrido de 2 kilómetros.

La programación destinada a promocionales y menores concluirá a las 15 con uno de los momentos más emotivos de la jornada: la Corrida de Inclusión, en la que todos los participantes recorrerán 400 metros, reafirmando el espíritu integrador que caracteriza a la Corrida de Crónica desde sus inicios.

Participación de los mas pequeños en la Corrida de Crónica: ¡Las mejores fotos!

