Con la participación de más de 1.600 atletas este sábado se realizará la Corrida Internacional del Diario Crónica 60° Aniversario, con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

Este viernes en el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia tuvo lugar una conferencia de prensa en la que el director de Diario Crónica, Daniel Taito, les dio la bienvenida a los y las atletas y les agradeció ser parte una vez más de la tradicional corrida.

“Quiero agradecer a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia, a toda la gente que está acá, esperando y haciendo la cola, ustedes le van a dar a la ciudad un clima de alegría y de fiesta. Agradecerles a los sponsors que hacen posible que este diario, que cumple 64 años de vida, y esta competencia, que tiene 60 años, pueda recibir a estas estrellas del atletismo”, manifestó Taito.

También agradeció al gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres y al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili: “Han puesto muchas ganas para que esto se lleve adelante y que tenga éxito. Sabemos las vicisitudes que atraviesa la ciudad, como empresa y medio de comunicación, y queremos que sepan la gente que la está pasando mal que estamos junto a ellos, que entendemos lo que sucede, por eso las autoridades no están presentes aquí, y como corresponde están atendiendo la problemática que está atravesando la ciudad y la provincia”.

Este viernes se realizó la conferencia de prensa de la Corrida Internacional del Diario Crónica. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Taito dirigió unas palabras para los protagonistas: “Los hombres y mujeres que brillan por su capacidad atlética que vienen compitiendo en su mejor performance”.

El director de Diario Crónica, Daniel Taito. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Es una fiesta del pueblo de Comodoro Rivadavia”, definió sobre el evento deportivo que cumple seis décadas.

Entre los atletas presentes en la conferencia de prensa estuvo Joaquín Arbe, el último campeón, quien expresó su alegría al poder estar presente en esta nueva edición, agradeció a la organización y sostuvo que este sábado la corrida “será una fiesta”.