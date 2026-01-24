Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 60ª Corrida Internacional del Diario Crónica convocó a atletas de distintas partes del mundo, incluida una familia originaria de Comodoro Rivadavia —ciudad donde se desarrolla la competencia— que actualmente reside en España.

La segunda serie de la categoría 8, sobre una distancia de 80 metros, tuvo como ganadora a Isabella, quien, más allá de su marcado acento europeo, es argentina, al igual que su padre, su abuela y sus primos, que la acompañaron durante la jornada.

En ese contexto, La Opinión Austral, que realiza una cobertura especial del evento, dialogó con Juan Pablo, el padre de la nena, quien explicó que se fueron del país hace tres años “para tener una mejor calidad de vida” y contó un detalle particular: Isabella, que se quedó con el primer puesto fue inscripta a último momento, ya que su prima Alina —quien finalizó segunda en la misma serie— participaba de la prueba.

Este medio también habló con Mabel, la abuela de las pequeñas que obtuvieron las medallas, quien expresó su alegría por los resultados obtenidos: “Muy contenta porque corrieron mis tres nietos. Y muchos mimos para la nieta de España”, señaló.

Además, debido a que Juan Pablo volvió a su ciudad natal para pasar las fiestas, la mujer que vive actualmente en Rada Tilly remarcó que, si bien extraña mucho a su hijo, “nos vemos casi todos los años, así que se hace más leve, y ahora se queda bastantes días, así que disfrutándolos mucho”.

Leé más notas de La Opinión Austral