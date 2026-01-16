Romina González será una de las representantes de Río Gallegos en la 60ª edición de la Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica – Dr. Diego Joaquín Zamit, que se disputará el próximo sábado 24 de enero de 2026 en Comodoro Rivadavia. La competencia contará con una cobertura especial del Grupo La Opinión Austral, que acompañará a los atletas santacruceños en este evento histórico del atletismo patagónico.

En diálogo con LU12 AM680, la runner expresó su entusiasmo por participar por debutar en esta tradicional prueba de calle. “Es la primera vez que voy, así que con muchas ganas de correrla, de pasarla bien, disfrutarla y compartir con la gente que también va. Con mis compañeros Gastón, Caro y Yamila estamos con ansiedad y muchas ganas de estar allá”, comentó.

Romina viajará junto a Gastón Rivarola, Yamila Ojeda y Carolina Vega, los cuatro corredores de la capital provincial que contarán con el respaldo del Grupo La Opinión Austral y Marga Taqsa. En esta edición aniversario, Río Gallegos tendrá una fuerte presencia en uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

Del trail running a la calle

Si bien la Corrida de Crónica es una prueba urbana, Romina se especializa en trail running, una disciplina que se desarrolla en montaña y senderos técnicos. “Yo practico running de montaña, así que a la calle por ahí le esquivo un poquito, pero contenta de ir y de representar a Eco Running y también a La Opinión Austral”, señaló.

Entre las competencias más exigentes de su carrera, recordó la Extreme Race de Córdoba, una prueba de 40 kilómetros que disputó en noviembre pasado. “Fue en las sierras, con senderos muy técnicos y ese día había 40 grados en la montaña. Se sufrió mucho, hubo mucha gente que abandonó por deshidratación. Gracias a Dios yo me preparé bien, planificando la alimentación y la hidratación”, relató. Acostumbrada al clima frío y ventoso de Río Gallegos, reconoció que el calor extremo fue un desafío inesperado: “No había ni una brisa, fue durísimo, pero después te queda la experiencia y la anécdota”.

En diálogo con Lu12, Romina contó qye entrena seis días a la semana con su equipo, combinando fuerza, fondos largos y trabajo en altimetría para llegar en óptimas condiciones.

Romina contó que el deporte siempre estuvo presente en su vida. Desde pequeña practicó básquet y gimnasia artística en el gimnasio municipal “Lucho” Fernández del barrio del Carmen. “Siempre tuve afinidad por todos los deportes: vóley, hockey… me gusta todo”, aseguró.

Después de la pandemia, empezó a correr como una forma de despejar la mente tras el encierro, y así descubrió una nueva pasión.

Además, el deporte fue clave para dejar el cigarrillo. “Fui fumadora durante muchos años y el deporte me ayudó a dejarlo. Mi papá tenía EPOC y terminó con mochila de oxígeno, eso me hizo tomar conciencia de lo mal que hace fumar”, expresó con emoción.

Hoy la actividad física es parte fundamental de su rutina diaria. “Si no hago algo, estoy de mal humor. El día que no entreno no me aguanta ni mi hijo”, dijo entre risas. De lunes a sábado se ejercita junto a su grupo, con doble turno tres veces por semana, combinando trabajo de fuerza por la mañana y running por la tarde. Los viernes realizan sesiones cruzadas en bicicleta y los sábados hacen fondos largos que pueden extenderse hasta seis horas.

Preparación para la carrera de Crónica en Comodoro

En esta oportunidad, Romina correrá la distancia de 11 kilómetros. Para adaptarse a la prueba urbana, modificó su entrenamiento. “Estoy haciendo más calle que altimetría. Este fin de semana seguramente haga el fondo largo, pero en la ciudad, para preparar las piernas y no cargarlas tanto en montaña”, explicó.

Sobre el circuito en Comodoro Rivadavia, confesó que aún no lo revisó en detalle, aunque expresó su mayor preocupación: “Ruego a Dios que no haya viento, nada más. Uno está acostumbrado a entrenar con viento, pero no quiero ir a padecerla”.

Romina también destacó el acompañamiento de su equipo Eco Running y de sus entrenadores Iván Figueroa, a Guadalupe Flores, Lucio Galván. “Cuando se enteraron de que iba a representar al grupo todos mis compñaeros se pusieron muy felices”, contó.

No faltaron las palabras para su hijo Maxi, su mayor apoyo. “Él siempre me dice ‘andá, ma, vos podés’. Me alienta en todo, así que un beso gigante para él”, expresó emocionada.

Mirando al futuro: Patagonia Run

Además de la Corrida de Crónica, Romina ya piensa en su próximo gran desafío: la Patagonia Run que se disputará en abril en San Martín de Los Andes, donde correrá 70 kilómetros. Será la primera vez que supere los 40 kilómetros en competencia. “Es una exigencia enorme por la altimetría y los senderos técnicos, pero venimos entrenando fuerte”, aseguró.

Para ella, cada carrera es una oportunidad de crecimiento personal. “La corrida va a ser increíble, una fiesta. La idea es disfrutarla, tener una experiencia nueva. Para mí, siempre es eso: disfrutar”, concluyó.

Con esta mentalidad, Romina González se alista para representar a Río Gallegos en uno de los eventos más emblemáticos del atletismo patagónico, llevando consigo el esfuerzo, la constancia y la pasión por el deporte.