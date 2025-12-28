Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un singular esfuerzo y algunas medidas mas que saludables, el Automóvil Club Río Gallegos ha logrado llevar al karting a niveles excelentes en los últimos tiempos, con una participación masiva y una expectativa que duró hasta el final con mucha inquietud por parte de todos y cada uno de los que formaron parte de esta definición.

Ya desde principios de año con la incorporación de los motores Luqstoff en las unidades menores se contó con un parque en permanente crecimiento, con nuevas caras y quizás con lo mas singular cual fue la incorporación de pilotos del interior, quienes llegaron desde Puerto Santa Cruz, de El Calafate, de Gobernador Gregores, de San Julián y hasta uno de Chile, para estar presentes en todas las fechas.

Esto le dio al karting un lugar muy especial donde los núcleos familiares formalizaron una presencia mas que importante a la hora de estar junto a sus hijos y acompañarlos en sus esfuerzos, dándole al Automóvil Club Río Gallegos la alternativa de poder contar a futuro con pilotos adiestrados en la pista, algo que el karting cumple sobradamente, mas en una actividad donde las clases sociales no existen, sencillamente porque se comparte de una manera muy especial, porque la seguridad depende de quien ajuste el tornillo de la butaca, y no de quien tenga mas dinero o nivel social y por ello el automovilismo es tan distinto de otras actividades, pero para eso hay que conocerlo desde adentro.

Lo cierto es que esta temporada que acaba de finalizar dejó como saldo nuevas caras y nuevos esfuerzos donde en la categoría menor los mas destacados fueron los que arribaron en los primeros lugares del torneo, tal el caso de Brian Perales que estaba cuarto antes de la última fecha, pero no por ello dejar de lado lo que hicieron Luis Haro y Teo Garay, sumado a la mala suerte de Santino Gómez quien demostró durante casi todo el año que estaba para campeón pero la mala suerte lo dejó mal al final en el último esfuerzo.

Con 19 pilotos muy jovencitos ranqueados, la especialidad punta a mejorar en la próxima temporada, incorporando incluso pilotos femeninos como lo hicieron este año Guillermina Mirol y Amira Hindie, las pibas que sin problemas batallan contra los varones de la misma manera que lo hace Agustín Salinas viniendo cada carrera desde Punta Arenas (chile).

En la pre Junior donde ya no son noveles sino que tienen experiencia, Oliver Osses fue un líder permanente todo el año ganando las dos primeras fechas para mantener detrás a Bautista Gómez y a Thiago Tabares, los chicos que salieron a buscarlo permanentemente pero que el jovencito supo soportar la presión y quedarse con lo mejor a fin del año.

Aquí también Kiara Carina tuvo a una rival femenina cuando apareció una fecha Katia Suarez de Puerto Santa Cruz, y remató el esfuerzo del interior Valentino Pagnio que apareció en la categoría sobre el final pero marcó presencia ganando en noviembre.

Finalmente en la Junior lo mas destacado fue la solvencia de Rodolfo Rovira para soportar la dura exigencia que le puso por delante Matías Rodríguez, otro piloto de Puerto Santa Cruz, para llevar la lucha hasta el final lo que se resolvió por muy poco en la última, porque era para cualquiera.

Aquí la presencia de Agustín Paris muy experimentado y de Bautista Abbate, le pusieron un color especial y seguramente que serán protagonistas nuevamente en la próxima temporada, por lo que son candidatos a mejorar aún mas en el futuro.

La idea de desdoblar la categoría Master dio resultado finalmente cuando los mas veteranos jugaron sus cartas donde Martín López que resultó campeón, Mariano Paz y el resto lucharon con habilidad y experiencia, sumando una buena cantidad de nuevos pilotos, mientras que en la categoría habitual otra vez la lucha estuvo centrada entre Facundo Gareri que finalmente se quedo con el título con el aporte incuestionable de Leo Castro en el armado y puesta a punto, frente a Sebastián Gómez que luchó todo pero que no alcanzó para un campeón eficiente y contundente a la hora de sumar con inteligencia.

Emanuel Sánchez los siguió pero la lucha era entre los dos de adelante mientras que Ema tenía que cuidarse mas de Omar Ojeda que de los de adelante y luego todo el resto, con un año muy prolífico que otorgó un parque de 26 ranqueados nada mas y nada menos, un número considerable para un karting en permanente ascenso.

Cerró el año y se espera una igual o mejor para la que viene, porque lo que vimos este año fue bueno y saludable para el karting y para el automovilismo, donde seguramente habrá mas sorpresas a partir de la primera fecha de la próxima temporada.