Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fórmula 1 vivió una noche de conmoción en Las Vegas. Lando Norris y Oscar Piastri, primero y segundo del Mundial, fueron descalificados del Gran Premio tras no superar la revisión técnica de la FIA. El golpe deportivo sacudió por completo el campeonato: Max Verstappen quedó ahora a solo 24 puntos de Norris, con 58 unidades todavía en juego entre Qatar y Abu Dabi.

El neerlandés Max Verstappen consiguió un triunfo muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final, aunque necesita un verdadero milagro, tras disputarse la 22ª fecha de la Fórmula 1 en Las Vegas. El podio había sido completado inicialmente por los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes). Sin embargo, la FIA descalificó a los McLaren de Norris y Oscar Piastri por infracciones técnicas en sus coches.

La sanción no solo le quitó el podio a Norris y el quinto puesto a Piastri, sino que reacomodó las posiciones finales: George Russell avanzó al segundo lugar y Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer podio del año en la Fórmula 1. Con estos cambios, Charles Leclerc terminó cuarto en Las Vegas y Carlos Sainz ascendió a la quinta posición.

McLaren, fuera por irregularidades en el fondo plano

Todo empezó como un rumor en los boxes, pero rápidamente escaló. Tras la carrera, los comisarios técnicos encabezados por Jo Bauer detectaron que los McLaren no cumplían con los 9 mm mínimos de desgaste exigidos en la parte trasera del fondo plano (artículo 3.5.9.E).

Ni el auto de Norris ni el de Piastri alcanzaban la medida reglamentaria.

A las 23.30, hora local, la FIA emitió el primer informe y luego citó a los pilotos y al equipo. Pasada la 1:40 de la madrugada llegó la confirmación oficial: ambos McLaren quedaron excluidos del GP de Las Vegas.

La sanción no admitía interpretaciones; ya existían antecedentes, como la exclusión de Lewis Hamilton en China por la misma infracción.

Un Mundial que cambia de manos en minutos

Antes de la descalificación, la victoria de Verstappen y el segundo lugar de Norris dejaban al británico con una ventaja sólida de 42 puntos.

Pero al perder los 18 puntos del podio, y Piastri los 12 de su cuarto puesto, la tabla explotó:

Norris: 390 pts

Piastri: 366 pts

Verstappen: 366 pts

El neerlandés, tetracampeón, resurge como amenaza inmediata y llega a Qatar a solo 24 puntos del líder.

El podio reconfigurado dejó a George Russell segundo y a Kimi Antonelli tercero, mientras Mercedes dio un paso clave para el subcampeonato de constructores.

¿Qué necesitan Norris, Piastri y Verstappen para ser campeones de F1 2025?

Con solo dos fechas restantes —Qatar (GP + Sprint) y Abu Dabi— el escenario quedó electrizante. En Losail habrá 33 puntos disponibles.

Lando Norris

Es quien más fácil la tiene:

Será campeón si sale de Qatar con 26 puntos de ventaja sobre Piastri y Verstappen.

sobre Piastri y Verstappen. Le bastaría con dos terceros puestos , incluso si Verstappen gana todo.

, incluso si Verstappen gana todo. Su mayor aliado: el MCL39 suele rendir muy bien en pistas de alta carga aerodinámica, como Lusail.

Oscar Piastri

El australiano queda igualado con Verstappen, pero la realidad marca que su rendimiento reciente lo deja lejos de la lucha directa. Necesita:

Descontar mínimo 24 puntos a Norris entre Sprint y GP.

entre Sprint y GP. Finalizar en el podio y esperar errores de su compañero.

Max Verstappen

Es quien más debe arriesgar. Para mantener chances:

Necesita descontar al menos 17 puntos en Qatar.

Ejemplo posible:

✔️ Ganar la Sprint

✔️ Ganar el GP

❗ Y que Norris no sume en la Sprint y termine 5º o peor el domingo.

Es un escenario difícil, pero no imposible para un piloto acostumbrado a las grandes remontadas.

Estado actualizado del Campeonato 2025 tras Las Vegas

Pos. Piloto Puntos 1 Lando Norris 390 2 Oscar Piastri 366 3 Max Verstappen 366 4 George Russell 294 5 Charles Leclerc 226 6 Lewis Hamilton 152 7 Kimi Antonelli 137 8 Alex Albon 73 9 Isack Hadjar 51 10 Nico Hülkenberg 49 11 Carlos Sainz 48 12 Oliver Bearman 41 13 Fernando Alonso 40 14 Liam Lawson 36 15 Lance Stroll 32 16 Esteban Ocon 32 17 Yuki Tsunoda 28 18 Pierre Gasly 22 19 Gabriel Bortoleto 19 20 Franco Colapinto 0 21 Jack Doohan —