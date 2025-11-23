Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Fórmula 1 vivió una noche de conmoción en Las Vegas. Lando Norris y Oscar Piastri, primero y segundo del Mundial, fueron descalificados del Gran Premio tras no superar la revisión técnica de la FIA. El golpe deportivo sacudió por completo el campeonato: Max Verstappen quedó ahora a solo 24 puntos de Norris, con 58 unidades todavía en juego entre Qatar y Abu Dabi.
El neerlandés Max Verstappen consiguió un triunfo muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final, aunque necesita un verdadero milagro, tras disputarse la 22ª fecha de la Fórmula 1 en Las Vegas. El podio había sido completado inicialmente por los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes). Sin embargo, la FIA descalificó a los McLaren de Norris y Oscar Piastri por infracciones técnicas en sus coches.
La sanción no solo le quitó el podio a Norris y el quinto puesto a Piastri, sino que reacomodó las posiciones finales: George Russell avanzó al segundo lugar y Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer podio del año en la Fórmula 1. Con estos cambios, Charles Leclerc terminó cuarto en Las Vegas y Carlos Sainz ascendió a la quinta posición.
McLaren, fuera por irregularidades en el fondo plano
Todo empezó como un rumor en los boxes, pero rápidamente escaló. Tras la carrera, los comisarios técnicos encabezados por Jo Bauer detectaron que los McLaren no cumplían con los 9 mm mínimos de desgaste exigidos en la parte trasera del fondo plano (artículo 3.5.9.E).
Ni el auto de Norris ni el de Piastri alcanzaban la medida reglamentaria.
A las 23.30, hora local, la FIA emitió el primer informe y luego citó a los pilotos y al equipo. Pasada la 1:40 de la madrugada llegó la confirmación oficial: ambos McLaren quedaron excluidos del GP de Las Vegas.
La sanción no admitía interpretaciones; ya existían antecedentes, como la exclusión de Lewis Hamilton en China por la misma infracción.
Un Mundial que cambia de manos en minutos
Antes de la descalificación, la victoria de Verstappen y el segundo lugar de Norris dejaban al británico con una ventaja sólida de 42 puntos.
Pero al perder los 18 puntos del podio, y Piastri los 12 de su cuarto puesto, la tabla explotó:
- Norris: 390 pts
- Piastri: 366 pts
- Verstappen: 366 pts
El neerlandés, tetracampeón, resurge como amenaza inmediata y llega a Qatar a solo 24 puntos del líder.
El podio reconfigurado dejó a George Russell segundo y a Kimi Antonelli tercero, mientras Mercedes dio un paso clave para el subcampeonato de constructores.
¿Qué necesitan Norris, Piastri y Verstappen para ser campeones de F1 2025?
Con solo dos fechas restantes —Qatar (GP + Sprint) y Abu Dabi— el escenario quedó electrizante. En Losail habrá 33 puntos disponibles.
Lando Norris
Es quien más fácil la tiene:
- Será campeón si sale de Qatar con 26 puntos de ventaja sobre Piastri y Verstappen.
- Le bastaría con dos terceros puestos, incluso si Verstappen gana todo.
- Su mayor aliado: el MCL39 suele rendir muy bien en pistas de alta carga aerodinámica, como Lusail.
Oscar Piastri
El australiano queda igualado con Verstappen, pero la realidad marca que su rendimiento reciente lo deja lejos de la lucha directa. Necesita:
- Descontar mínimo 24 puntos a Norris entre Sprint y GP.
- Finalizar en el podio y esperar errores de su compañero.
Max Verstappen
Es quien más debe arriesgar. Para mantener chances:
-
Necesita descontar al menos 17 puntos en Qatar.
Ejemplo posible:
✔️ Ganar la Sprint
✔️ Ganar el GP
❗ Y que Norris no sume en la Sprint y termine 5º o peor el domingo.
Es un escenario difícil, pero no imposible para un piloto acostumbrado a las grandes remontadas.
Estado actualizado del Campeonato 2025 tras Las Vegas
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Lando Norris
|390
|2
|Oscar Piastri
|366
|3
|Max Verstappen
|366
|4
|George Russell
|294
|5
|Charles Leclerc
|226
|6
|Lewis Hamilton
|152
|7
|Kimi Antonelli
|137
|8
|Alex Albon
|73
|9
|Isack Hadjar
|51
|10
|Nico Hülkenberg
|49
|11
|Carlos Sainz
|48
|12
|Oliver Bearman
|41
|13
|Fernando Alonso
|40
|14
|Liam Lawson
|36
|15
|Lance Stroll
|32
|16
|Esteban Ocon
|32
|17
|Yuki Tsunoda
|28
|18
|Pierre Gasly
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|19
|20
|Franco Colapinto
|0
|21
|Jack Doohan
|—
