El piloto santacruceño Juan Antonio Sandín que había logrado el sábado ganar la clasificación de la primera carrera del año de las TCP Pick Up en el autódromo de La Plata, sufrió un despiste y retraso cuando marchaba en los primeros lugares por lo que debó remontar hasta quedar finalmente en la 13° posición final.

El sábado el piloto de Perito Moreno había logrado quedarse con el primer lugar en una clasificación similar a las de Fórmula Uno ,por descarte de velocidad en tres tramos distintos, por lo que su labor venía bien compensada luego de haber quedado por delante del piloto del Rus Med Team Santiago Biagi por muy poca diferencia.

En la primera serie del sábado tuvo que batallar contra Tomás Pellandino tripulando una Ford Ranger igual que Sandín, pero en una maniobra espectacular en el curvón platense Pellandino le arrebató la posición de privilegio por lo que el santacruceño arribó en segundo lugar del parcial, y en la segunda serie Biagi fue el ganador y el mas ligero de los dos parciales, por lo que largaría en punta.

De movida Biagi pasó a la vanguardia luchando con Pellandino mientras que detrás Sandín quedó entreverado con Nicanor Santilli Pazos que tripulaba una nueva Foton Tunlang del Coiro Racing y luego cuando promediaba la carrera, un despiste del santacruceño y un posterior trompo lo alejó de las primeras posiciones incluso con un roce con Santilli Pazos que costó parte de la trompa de éste pero que no abandonó, y finalmente el de Perito Moreno que había quedado en las últimas posiciones tuvo que remontar hasta alcanzar la posición 13° en la bandera de cuadros.

Una de las mejores participaciones de Juan Antonio Sandín en lo que va de su incursión entre las Pick Up, con un amplio mejoramiento sobre lo realizado el año pasado, por lo que es un buen pronóstico para la continuidad de su participación en las “camionetas” de la ACTC.

El turbiense Walter Guardia anuncia su presencia en rally

El piloto de Río Turbio Walter Guardia ha anunciado su participación en el rally nacional, tomando parte de la primera carrera del año que tendrá lugar en Mina Clavero en la provincia de Córdoba del 17 al 19 de abril de este año.

Walter que no es la primera vez que incursiona en el rally nacional, tomará parte con su unidad y con asistencia y navegador de Córdoba para tratar de cumplir una buena performance en esta oportunidad, llevando los colores de Río Turbio como ya lo ha haecho.

Cierran inscripciones en Puerto Natales

En Puerto Natales e cierran las las inscripciones para tomar parte de la primera fecha del rally de Laguna Blanca que alargará desde Villa Tehuelches, y donde dicha inscripción tiene un costo de 80 mil pesos chilenos.

Las tripulaciones argentinas podrán realizar el trámite vía online para luego registrar personalmente su participación en el rally de última Esperanza, donde varios pilotos y autos de Río Turbio seguramente tomarán parte de la prueba.