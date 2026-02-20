Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La monomarca 1300 tradicional que agrupa a los modelos Fiat 128 y Fiat Uno y Duna, mantuvo una reunión para planificar la primera competencia del año que tendrá lugar el próximo n8 de marzo en el autódromo “José Muñiz” de ésta ciudad de Río Gallegos.

Durante la misma se establecieron algunos parámetros y posibilidades, estimándose poder reunir unas 10 unidades entre ambos modelos, dado que por otro lado, se presentará también la 1300 Pista que cuenta solo con Fiat 128, por lo que comenzarán a producirse opiniones muy pronto sobre este particular, y la división que se ha producido en la categoría, que dividirá la participación en la misma.

En la charla se especificó que los modelos Fiat Uno ya usarán la brida en la carburación lo que limitará seguramente su potencia y que también usarán el “gardner” o alerón superior en forma de “L” que también aumenta la resistencia al aire lo que limitaría un poco mas la velocidad final de ese modelo, y que comenzará a usarse precisamente a partir del 8 de marzo.

Esto provocará una serie de opiniones diversas seguramente en el ambiente, dado que aún no se tiene conciencia de lo que va a suceder con la partición de la categoría mas numerosa del parque local, lo que ya se avecina a pocos días de iniciar la temporada, por lo que se ha comenzado a opinar al respecto en varios sectores.

El Automóvil Club Río Gallegos ha aprobado esta creación de la nueva modalidad, por lo que se sabe lo que puede suceder y se esperan las primeras novedades donde aún hay varios que no han tomado partido todavía, por lo que se esperan nuevas resoluciones en un hecho que ha tenido situaciones parecidas en otras categorías pero que no se ha tomado medidas tan drásticas en corto plazo como en este caso.

Visitas ilustres del mundo

Para el día 6 de marzo se espera el arribo de modelos europeos de autos de alta gama que visitarán Río Gallegos como el primer paso de su recorrido por la Patagonia argentina y chilena, donde se podrán observar autos de la marca Lamborghini, Bugatti y otros que ya están arribando al puerto de Zarate desde sus países de origen en Europa.

Estas 54 (cincuenta y cuatro…!!!) unidades, pasarán transportadas por tierra hacia Tierra del Fuego a cargo de una organización francesa y de allí, una vez que arriben sus tripulaciones por vía aérea, viajarán en caravana el primer tramo desde Ushuaia hacia Río Gallegos el día 6 de marzo, donde serán recibidos para quedar estacionados en la playa frente a la Plaza San Martín para que sean observados por el público que lo desee.

Los tripulantes de estas unidades compartirán una cena en un restaurante local y al día siguiente seguirán viaje hacia El Chalten y al día siguiente nueva escala hacia El Calafate, luego ingresarán a Chile para viajar a Punta Arenas y luego retorno a Ushuaia final del recorrido por el sur de la Patagonia argentino-chilena.

Por supuesto que esto es turismo de alto vuelo sin ninguna duda pero lo interesante para el común de la gente, será poder observar de cerca a esas unidades de todo el mundo que recorrerán la zona y que tendrán su primera escala en Río Gallegos el día 6 de marzo, estimándose que comenzarían a arribar a media tarde.

Los costos de Tierra del Fuego

En las últimas horas el automovilismo fueguino y específicamente la gente de la organización que lleva adelante las pruebas que se llevarán a cabo en el autódromo de Tolhuin en los próximos días, estableció el importe de dichas pruebas, especificando que registrándose en tiempo y forma, habrá que abonar un valor de 60 mil pesos para realizar las pruebas, pero si se concurre directamente al autódromo sin aviso previo y sin registración previa, el valor será de cien mil pesos (100 mil pesos).

Estos valores para pruebas se pueden tornar muy onerosos para todos aquellos que los deseen, pero es lo que se ha establecido en los últimos días, por lo que habrá que “apretar el cinturón” para probar en Tierra del Fuego.