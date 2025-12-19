Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De charla con Fabio Herrero en ocasión de la última fecha del automovilismo deportivo en el autódromo “José Muñiz”, se tomó conocimiento de que dentro de la monomarca 1300 existirá un cambio sustancial a partir de marzo 2026, dado que por un lado competirán solamente los modelos Fiat 128 y por otro los modelos Fiat Uno con lo0s “128” que así lo deseen y también los Fiat Duna y los 147.

Luego de varias charlas sobre el tema, los propietarios de los 128 resolvieron plantearle al Automóvil Club Río Gallegos una separación dado que los Fiat Uno que actualmente pueblan la especialidad, son superiores en rendimiento y esto a hecho que muchos hayan guardado sus autos ante la imposibilidad de competir con ese modelo.

Para ello y luego de una reunión general, se nombró un grupo que encabeza Fabio Herrero junto a Gerardo “Gera” Castro y a Fernando Felgueroso quien oficia de secretario de la nueva modalidad, los que loe plantearon a la entidad la separación, la que luego de una elección en el seno del club, fue autorizada para llevar adelante.

Fabio Herrero como responsable máximo contó que la idea pasa por recrear una nueva etapa con los modelos como se mantenían en 2014 0 2015, con extremo original, con escapes comunes dado que el escape nuevo permitido con los Fiat Uno supera los dos millones de pesos y el común 170 mil, la necesidad de abaratar costos tal punto que se usarán las cubiertas MTR que utiliza el automovilismo comodorense en este modelo y que cuestan 170 mil contra 320 mil de un neumático que usan actualmente, con la idea de llevar los números a un nivel mucho mas accesible de lo actual.

Sumado a esto, Fabio Herrero habla de una “etapa nueva” en la categoría donde la planta motriz no es tanto problema sino lo periférico que ha llevado los costos a números inalcanzables para muchos, donde por ahora se mantendría la caja optativa (caja Lancia) como posible, lo mismo que la distribución también optativa, y donde ya se ha comenzado a trabajar.

Esto consiste en invitar a los autos y pilotos que están parados “como cuando sumábamos 35 autos” – asegura Herrero – donde la incorporación de los nuevos modelos perjudicó notoriamente el rendimiento, a tal punto que según sus estadísticas, las diferencias entre modelos orilla en un registro de un segundo y medio por vuelta en la mayoría de los casos.

Esto ha provocado además de los altos costos, que muchos piensen que es casi imposible alcanzar a los Fiat Uno y hoy cambiar un modelo es altamente costoso para un torneo regional, por lo que se hace necesario tomar cartas en el asunto para defender el modelo original y abastecer con mas autos a la categoría.

Esto viene a cuento porque a partir de la segunda mitad del 2016 cuando se incorporaron los Fiat Uno en la categoría no había grandes novedades hasta que comenzaron a notarse las diferencias y hoy si se pretende estar en punta, es con un Fiat uno en desmedro de los clásicos “128” del inicio de la categoría como se dio al nacer en 2003 gracias al esfuerzo de varios entre los que se contaba el recordado Beto Martínez, Lito Celestino, Tobby Antonucci, Alejandro Gallardo y otros que le fueron dando forma a la monomarca.

Luego y con el impulso de los Fiat Uno comenzó a cambiar sobre finales de 2016 para llegar a la situación de hoy, donde no se pude competir uno modelo con el otro porque son diferentes y el Fiat Uno mas moderno es superior principalmente doblando, lo que se nota mucho en los registros.

Las Tres Horas

Otra idea que ronda en la cabeza de los nuevos dirigentes es la realización de una carera de tres horas de duración, al estilo de pruebas de “endurance” con los 128, en lo que varios están ya trabajando sobre el tema para tratar de darle un formato concreto a corto plazo, donde se podría intentar una carrera con tres pilotos y sobre un tiempo de tres horas.

Sobre este particular ya se habrían elegido el dibujo y el formato pero aún esta en ciernes la posibilidad concreta pero se está trabajando en ello.

La consulta pasa ahora por otro lado, es y que pasará con los Fiat Uno que suman mas o menos una decena, si es factible pasarlos a la categoría 1600 o nivelar de alguna manera para que compitan juntos, un tema que está rondando dentro de la especialidad y que necesitará de una respuesta a corto plazo.

Este adelanto tendrá seguramente novedades en los próximos días y en la medida en que las fechas se vayan acercando al reinicio de la actividad y el inicio de los campeonatos 2026, por lo que habrá mucho hilo para cortar de aquí en adelante.