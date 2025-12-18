Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como estaba previsto se llevará a cabo este fin de semana la realización del Gran Premio Aniversario de Río Turbio, al cumplir la localidad sus juveniles 83 años de existencia, con la participación de la categoría 1600 c.c. ya confirmada, aunque se espera poder tener novedades de la Hyundai natalina e incluso se hablo también de una prueba de rally en formato “espejo”.

Lo cierto es que la 1600 será la estrella principal con un torneo que con dos fechas disputadas esta muy apretado, y el “Mario Giacobbo” será testigo de lo que suceda en esta ocasión, donde se pelea por los puntos importantes.

Así aparece Miguel Manguifesta como el líder con 50 unidades, seguido de Alejandro y Rodolfo Araya ambos con 40 puntos mientras que en cuarto lugar se encuentra Bruno Morillo con 38, por lo que los de adelante están encerrados en pocas unidades y buscarán sacarse ventaja lo mejor posible.

Luego aparece Víctor Carrizo luego de ganar el Gran Premio del carbón de hace pocos días con 24 puntos y detrás el que saliera segundo en ésta instancia Daniel Flores que acumula 22, mientras que Martín Rodríguez con 6, Julio Carrizo y Darío Chiara con 2 puntos cierran el lote donde hay algunos que aún no han sumado como Danilo Guichaquelen por ejemplo.

Panorama bastante concurrido porque la cantidad de participantes ha aumentado en el último tiempo para bien del automovilismo deportivo de la cuenca, lo que lo hace mucho mas expectante a la hora de las definiciones.

Cabe resaltar que el torneo tiene continuidad en el mes de enero 2026, dado que se corre en temporada de verano, por lo que aún falta bastante por decir por parte de todos los involucrados, pero la buena ubicación de Manguifesta muestra su sana intención de acumular otro título mas esta temporada.

Orellana se prepara para su aparición

Mientras los hermanos Alexis y Williams Bull ya confirmaron su participación en 2026 en el Fagnani Racing para darle continuidad a su excelente año 2025 en la Clase 1 del Turismo Pista, se espera a corto plazo la aparición de Agustín Orellana con el auto que se armara en los talleres de Hierromec en El Calafate, de la mano de Pablo Sanchez y sus socios.

El auto estaba prácticamente terminado hace unos días por lo que se espera la confirmación de la aparición del joven volante en la categoría, donde ya ha participado pero casi siempre como invitado, por lo que ahora correría con auto propio.