Un inicio difícil para Colapinto en Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto, representante de Alpine, no tuvo el desempeño esperado en el inicio del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. En una jornada marcada por los cambios de temperatura y las condiciones exigentes del circuito callejero de Marina Bay, el joven de Pilar terminó 19° en ambas sesiones de entrenamientos libres.

Colapinto deberá mejorar considerablemente su rendimiento para este sábado, día en el que se disputará la tercera práctica libre y la clasificación, instancias que definirán el orden de largada para la carrera del domingo.

Alonso sorprendió en la primera práctica

La primera tanda de entrenamientos libres dejó una de las sorpresas del viernes: el español Fernando Alonso (Aston Martin) fue el más rápido con un tiempo de 1:31,116.

Por su parte, Franco Colapinto cerró la sesión en el puesto 19, a más de dos segundos del líder, solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar tiempo por problemas mecánicos en su monoplaza.

El resultado encendió las alarmas en el box de Alpine, que buscará encontrar un mejor equilibrio en el auto del argentino para las próximas salidas a pista.

Piastri lideró una segunda sesión accidentada

La segunda práctica libre estuvo marcada por dos banderas rojas debido a los accidentes del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls).

A pesar de las interrupciones, el australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato, se quedó con el mejor tiempo del día: 1:30,714.

La sorpresa fue el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), quien finalizó segundo a solo 132 milésimas. Detrás se ubicó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, completando el top tres.

Fernando Alonso volvió a destacarse, quedando cuarto y confirmando el buen ritmo de Aston Martin en este trazado.

Alpine, con trabajo pendiente para el sábado

Con los resultados del viernes, el equipo Alpine deberá realizar ajustes importantes en la configuración del auto de Colapinto. Las principales preocupaciones se centran en la tracción en curvas lentas y el ritmo de carrera, aspectos fundamentales para el circuito urbano de Singapur, uno de los más exigentes del calendario.

La tercera sesión de entrenamientos libres será crucial para encontrar el balance adecuado antes de la clasificación, donde el tráfico y la estrategia de neumáticos pueden marcar la diferencia.

Colapinto buscará revertir la tendencia

Aunque el resultado inicial fue adverso, el joven piloto argentino mantiene la confianza. Franco Colapinto, que debutó esta temporada en la Fórmula 1, sabe que aún tiene margen de mejora: “Tenemos que analizar los datos, trabajar con el equipo y salir más fuertes mañana. Marina Bay es un circuito complejo, pero hay potencial para dar un salto en el rendimiento”, habría expresado en el box de Alpine tras las prácticas.

El objetivo será clasificar dentro del top 15 y pelear por una mejor posición en una de las carreras más exigentes del campeonato.

Lo que viene

El sábado se desarrollará la última tanda de prácticas libres y luego la clasificación, donde se definirá la grilla de partida para el Gran Premio de Singapur. La carrera se disputará el domingo en horario nocturno local, en un trazado reconocido por su alta exigencia física y por ser uno de los más espectaculares del calendario de la Fórmula 1.