Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con unan notable participación de pilotos de todo el sur de la provincia, se disputará en el kartódromo “Malvinas Argentinas” la quinta fecha de la temporada con la particularidad de que la categoría Master en sus dos divisiones ( Master y +40), correrán con pilotos invitados, por lo que el número de pilotos ha aumentado considerablemente, to0da vez que también estarán presentes los Luqstoff, y los Junior y Pre Junior completando las cinco categorías que habitualmente transitan por el kartódromo local.

Como es habitual se llenará de gente y en ésta ocasión se estima poder brindar magníficos espectáculos con pilotos de renombre que estarán presentes el fin de semana, donde se descuenta la participación de los pilotos de Puerto Santa Cruz, de Puerto San Julián, de Gobernador Gregores, El Calafate y los locales a los que se suma el piloto de Punta Arenas (Chile) en la categoría Luqstoff.

La actividad tendrá su punto de inflexión el domingo desde las primeras horas de la mañana cuando el parque de mas de 60 karting comience a reunirse en el lugar, por lo que todo se prepara para vivir una fiesta mas que interesante en el kartódromo local.

La última presentación del 14 de septiembre mostró un parque de 17 karting de la Luqstoff con los pilotos mas chicos (hasta 12 años), 9 pilotos de la Pre Junior, 8 de ,la Junior y 18 de la Master y 15 de la Master +40, lo que otorgó un espectáculo considerable.

El domingo habrá pruebas comunitarias

También el domingo se realizarán las habituales pruebas comunitarias previas a cada competencia, lo que tendrá lugar en la pista del “José Muñíz” de 14 a 18 horas, por lo que la actividad en la zona será incesante .

Como es habitual, los autos con techo lo harán por el trazado tradicional (3s) mientras que los autos de la Fórmula transitarán por el 1s como sucede en cada prueba, con horarios establecidos para unos y para los autos de la Fórmula.

Cuarto de Milla en Cabo Negro

Gracias al trabajo que viene realizando 402Drag Puq, la organización que encaró la realización de esta competencia, se volverá a utilizar la recta de l autódromo de Cabo Negro luego de mas de tres años, en este caso para el Cuarto de Milla.

Una reunión previo que tuvo lugar durante la semana reunió mas de 70 participantes para este fin de semana, sumado a un trabajo que están realizando los organizadores para contar con una recta que les permita realizar las pruebas sin inconvenientes, lo que se está llevando a cabo con mucho entusiasmo y con mucho trabajo.

Gran Premio “Rincón de Luemm”

Con mucha expectativa se prepara para el fin de semana del 11 y 12 de octubre la puesta en escena de la Copa Challenguer homenaje a Julio César “Don Apre” Carrizo en el “Mario Giacobbo” de Río Turbio.

La prueba reunirá a los autos de la categoría 1600 c.c. y a los Rally Cross en una prueba de especiales características que además abrirá el campeonato anual de ambas especialidades.