Haciendo un resumen de los acontecimientos vividos durante la temporada 2025 en el automovilismo deportivo ,se puede concluir que ha habido grandes esfuerzos pero pocos autos, producto de una situación económica y deportiva que afecta en grado sumo el desarrollo de la actividad.

En lo económico los costos actuales se han agigantado notablemente y han provocado que muchos se guardaran para mas adelante, dado que los números no cierran en una economía tan poco estable en la materia, caso concreto la ausencia de la TPS (Turismo Pista Santacruceño) donde una sola carrera puede tener un costo que supera los 3 o 4 millones, a lo que podemos agregar la tendencia de los Stock hacia la categoría TC5000 que se comparte con Chile, y sumado a ello la situación que vive la categoría 1300, la mas numerosa hace poco tiempo y que hoy anuncia incluso una partición de su parque, debido a cuestiones reglamentarias que complican aún mas la cuestión.

Todos estos factores han jugado en contra de la posibilidad de contar con parques estables y regulares, por lo que a pesar de los esfuerzos, los parques no han crecido ni se han revitalizado este año y por el contrario, han disminuido notablemente en algunos casos por lo que habrá que esperar mejores tiempos y trabajar en ese sentido.

la Fórmula Santacruceña

La Fórmula ha tenido un torneo donde gracias al esfuerzo de muchos, se ha logrado contar con un parque estable de nueve autos, con algunas variantes pero siempre logrando llegar al número por esfuerzos personales, buscando la incorporación de nuevas cars pero que no ha logrado reforzar presencia a pesar de que ha logrado brindar buenos espectáculos con pocos autos.

El ganador fue Alejandro “Nano” Oyarzo, llevándose la mayor cantidad de carreras y dejando para su compañero de equipo Ezequiel Pereyra la restante, con un dominio total sin grandes rivales por delante y sin caras nuevas por lo que todo fue tranquilo para el campeón y su equipo sin muchos problemas a lo largo del año.

La Fiat 1600

La monomarca que utiliza los Fiat 1600 que parecía ser la “revolución” del automovilismo regional, se quedó en agua de borrajas e incluso perdió algunos competidores sobre finales del año, debido principalmente a los altos costos que representan los detalle periféricos, porque si un los costos aumentaron un escape que cueste dos millones de pesos es un asalto a las buenas costumbres y debería de estar prohibido, por darle el nombre a esto.

Lo cierto es que arrancó como para cumplir con todos y llegó con lo justo, con un Martín Ojeda ganador absoluto, con un equipo que lo secundó todo el año y que le puso en la mano un auto mas que rendidor, mientras que el esfuerzo lo hacina los que lo querían alcanzar como Leandro Almonacid, que logró ganar en dos ocasiones en la temporada.

La 1300 y sus dos clases

La 1300 en su clase 1 con los Fiat 128, puso un parque muy reducido producto de las diferencias notables que se dieron en favor de los Fiat Uno que se apoderaron de los primeros lugares ya desde principios del año y dominaron la situación hasta el final, a tal punto que los demás resuelven hacer su propia categoría y no compartirla con ese modelo.

Entre ellos la gran discusión estuvo entre Nahuel Soria y Rudi Villafañe con algunas esporádicas apariciones de Miguel “Yiyo” Sanchez que no tuvo continuidad durante todo el año pro que sumó bien cada vez que estuvo, mientras que entre los de la Clase 2, Facundo Rodríguez fue claro dominador a partir de la mitad de la emporada, porque en la primer aparte todo fue un poco confuso.

Chelo Sebastianelli ganó la de marzo, Juanjo Gallardo la de abril y parecía que veníamos con otros cambios , pero de allí en mas pasó a dominar la tabla Facu Rodríguez y ya no hubo como pararlo hasta el final y se llevo su primer título con justicia.

La categoría TC5000

Los autos “grandes” que le gustan a mucha gente formaron parte también de la experiencia durante el año, donde Eric Tejeda pretendía repetir su buen trabajo del año anterior, pero que sobre el final Gerónimo Nuñez con un trabajo excelente y un aporte de su equipo mas que notable, logró quedarse con un título que llevaba muchos años en manos chilenas, por lo que generó una gran satisfacción local y regional.

La aparición de nuevos autos, la familia Ríquez presentando otros y la presencia de pilotos chilenos todo el año, motivó que la categoría sumara con presencia en cada ocasión, lo que mejoró en mucho el espectáculo y amplió el concepto de espectáculo que se pretende, por lo que habría que intentar la continuidad permanente.

La Monomarca Hyundai Accent

Finalmente la Chevette hizo visita de cortesía pero la Hyundai jugó sus cartas con buen parque, donde Samuel “Sammy” Millao Diaz fue inalcanzable en cada ocasión, dominando absolutamente cada presentación, para quedarse con un título mas que merecido y que reafirma el rendimiento del equipo del “Melli” Diaz y su gente.

Lo simple será esperar para ver que sucede en la próxima temporada donde también estará presente la ACHAS de entrada en marzo, por lo que pareciera que todo se predispone igual que en este que acaba de finalizar, pero podría haber sorpresas, lo que intentaremos seguir permanentemente a cada paso, si esto es factible.