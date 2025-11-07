Este jueves falleció Jorge Godoy, referente del automovilismo santacruceño. La noticia causó una gran conmoción en la comunidad tuerca de Río Gallegos y toda la provincia, donde fue reconocido no solo por su trayectoria como piloto y preparador, sino también por su calidad humana y su compromiso con el deporte motor.

Desde el Automóvil Club Río Gallegos (ACRG) expresaron su pesar a través de un comunicado: “La Comisión Directiva del Automóvil Club Río Gallegos acompaña, en este momento de dolor, a la familia de quien fuera socio, activo piloto y preparador reconocido en toda la región, además de colaborador de nuestra institución. Rogamos por su eterno descanso”, señalaron desde la entidad.

Jorge Godoy fue un apasionado del automovilismo, participando en distintas categorías regionales y siendo una figura clave en el desarrollo de nuevos talentos dentro del deporte. Su nombre siempre estuvo ligado al sacrificio, la pasión y la camaradería dentro del circuito.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento. Cristian Espinosa lo recordó con emoción: “La peleaste como un campeón, viejito… Que en paz descanses, Jorge Godoy.”

Jorge Godoy (h) y el Dodge 1500. Junto a su equipo en lo que fueran los inicios de su participación en la Categoría 2000 cc. Autodromo Ciudad del Centenario.

Desde SuRep, tienda de repuestos de automóviles, también expresaron su dolor: “Lamentamos profundamente la partida de nuestro gran amigo y cliente Jorge Godoy. Enviamos un fuerte abrazo a todos sus familiares en este momento tan difícil. Q.E.P.D.”

Por su parte, René Barría compartió: “Descansa en paz, amigo Jorge Godoy. Gracias por los momentos compartidos tanto en la 850 cc como con nuestras familias. Nuestro pésame a tu familia y amigos.”

Y Julio César ‘Chocho’ Díaz escribió un mensaje cargado de afecto: “Vuela alto y siempre a fondo, viejito renegado. Q.E.P.D., amigo Jorge Godoy.”

El automovilismo santacruceño despide así a uno de sus grandes protagonistas. Jorge Godoy deja un legado de pasión, amistad y compromiso que perdurará en cada pista y en cada motor encendido en su memoria.