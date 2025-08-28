Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los hermanos Willy y Alexis Bull ya están en el autódromo de Río Cuarto con los dos autos con los que tomarán parte de una nueva fecha del Turismo Pista Clase 1, que da comienzo en la jornada de hoy y que tiene 41 inscriptos en esa división.

El auto de Willy esta listo y también la unidad que Pablo Grippo le facilitó a Alexis luego del golpe sufrido en Buenos Aires cuando se despistó en el curvón Salotto por lo que ambos esperan ya con los autos que atiende el Fagnani Racing y que motoriza Conrado Sama, por lo que todo esta listo para dar inicio a la fecha.

Alexis destaca su entusiasmo y la posibilidad de tener continuidad luego de los acontecimientos vividos en la anterior fecha porteña, motivo por el cual insiste en que pondrán todo para esta nueva instancia que comienza hoy con los entrenamientos y la primera clasificación en la división menor del Turismo Pista.

Comunitarias en el “José Muñiz”

Para el día domingo se estipularon las pruebas comunitarias con miras a la reanudación de la actividad en el autódromo “José Muñiz” , donde se determinó que los autos “con techo” de todas las categorías podrán probar ese día de 12 a 18 horas como es habitual por el trazado número 3 sin chicana, y los autos de la Fórmula lo podrán hacer por el trazado número uno.

El importe a abonar para las pruebas será de 50 mil pesos lo que incluye el derecho a pista y la cobertura médica de la Asociación Argentina de Volantes, pero previo a esto, se deberán inscribir en la sede social de la entidad en la Avenida San Martín hasta el día de mañana viernes.

Se corre en San Julián

Para este domingo está prevista la realización de la fecha en el autódromo “Cacho Mirol” de Puerto San Julián para la categoría 1600 c.c. lo que se realizará todo el mismo día, dando inicio a las 10 de la mañana con los entrenamientos, luego las pruebas de clasificación y posteriormente la competencia.

Se estima contar con un parque de mas de una docena de unidades en pista, por lo que existe mucha expectativa para esta fecha en la localidad y en la zona centro de la provincia.

Reunión en Puerto Natales

Las autoridades del Club Oreste Bonicioli de Puerto Natales estuvieron presentes en una reunión con la alcaldeza Ana Mayorga en la que también participaron representantes del seremi de transportes, Carabineros de Chile, ejercito, y la cámara de comercio, donde se planteó la realización de las tradicionales 3 Horas de Puerto Natales para el próximo 1 de noviembre de este año.

Varias instituciones mostraron también su interés de participar en el evento, por lo que una nueva instancia de la carrera se abre en Puerto Natales y se espera poder concretarla para lo cual se estudia tal posibilidad.