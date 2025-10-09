Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el autódromo rosarino se disputará una nueva fecha del Turismo Nacional donde la mayor novedad para los sureños será la aparición por primera vez del galleguense Thiago Martínez en su nuevo equipo a cargo de Sergio Giacone, estructura que cuenta con tres torneos en la Clase 2 pero que recién comienza en la clase mayor, con Thiago Martínez y con el recién incorporado Ramiro Cano.

Por su parte también estará presente Sebastián Gómez como ya es habitual, al igual que los dos pilotos santacruceños de la clase 2 como Federico Luques y Pedro Grippo, por lo que serán como todo este año cuatro los comprovincianos en la competencia de este fin de semana.

Cabe señalar que en la clase menor el mejor ubicado es Pedro Grippo en la posición 13 mientras que Federico Luques lo sigue en la posición 16, mientras que en la clase mayor, Thiago Martínez está ubicado 11 y Sebastián Gómez lo hace en la posición 23, por lo que no están tan lejos de terminar el año en una buena posición final.

La actividad dará comienzo esta tarde donde luego de los entrenamientos de la clase menor, se procesa a la primera tanda de clasificación a partir de las 16 horas, mientras que la segunda tanda tendrá lugar mañana sábado a partir de las 11.05 y las series correspondientes se disputarán a partir de las 14.30 horas, mientras que la actividad final se iniciará el domingo desde las 12.30 horas con la primera final para la clase 2 y luego la clase mayor.

Se corre la quinta fecha en El Calafate

La quinta fecha del automovilismo calafateño tendrá lugar este fin de semana en el autódromo “Quique Freile” con la presencia de las categorías 800 y la 1600 c.c. , en la última etapa del torneo por lo que toma relevancia singular, dada la lucha por los puntos.

En la categoría 800 c.c. el puntero es Juan Manuel Fernández con 50 y lo sigue Maxi Belloni con 49, Martín Jara con 30, Juan Carlos Monzón con 23 y Gogo Fernández con 22, mientras que en la 1600 c.c. el líder es Javier Belloni con 58.5 seguido de Thiago Levati con 54.5, Gabriel Etura con 30, Enrique Cárcamo con 27, Jonathan Uribe con 23.5 y Ramón Garate con 26, por lo que todo está muy apretado.

Todo depende del clima en Río Turbio

Con la expectativa climática que anuncia algunos problemas y con la nevazón caída en los últimos días, la realización de la competencia de apertura del torneo anual en Río Turbio, depende exclusivamente de la condición climática, tal como se lo confirmó el presidente Carlos Mangifesta a LU12 La Deportiva de las Patagonia en el programa Música de Motores.

Si todo marcha como esta previsto y el piso seca bien y se pude correr, estarán presentes la categoría 1600 y los Rally Cross, lo que servirá para la vista de los natalinos en el “Mario Giacobbo” de la cuenca, pero todo depende de como se presente el clima sobre la marcha.

Esta todo listo en Puerto Deseado

Ya está todo listo en Puerto Deseado para recibir a las cuatro categorías de la zona norte santacruceña para la realización de las 2 Horas de Puerto Deseado, una de las competencias mas importantes de la provincia de Santa Cruz.

Con la presencia de pilotos de todo el flanco norte provincial, invitados especiales y muchos chubutenses que se acercan al lugar, la actividad estará entrada en el trazado del “Ramonín Fernández” todo el fin de semana.