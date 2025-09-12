Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien no precisó muchos detalles, el vicepresidente del Turismo Nacional Joel Borgobello confirmó que la especialidad estará en el mes de marzo cumpliendo con su segunda fecha del próximo torneo en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos, lo que no hace mas que confirmar lo que La Opinión Austral aseguró durante la visita de José Martos al municipio local hace unos meses.

Dicha confirmación se dio en un programa radial de alcance nacional donde Borgobello fue entrevistado asegurando que ya estaba confirmada la fecha aunque aún no se sabía donde se correría la primera a mediados de febrero, por lo que este medio entabló contacto con las oficinas de prensa del Turismo Nacional en Palermo.

La gente de prensa manifestó que si bien estaban bien al tanto de lo expresado por Borgobello, aún no estaba oficialmente lanzado el tema puesto que faltaba una reunión mas para dejar firme la fecha, por lo que se quedo en reiterar el contacto en los próximos días por lo que estaremos bien al tanto para confirmarlo definitivamente.

Cabe recordar que la fecha de octubre que sería la del mes que viene no se pudo realizar como estaba programada debido principalmente al cierre del aeropuerto de Río Gallegos por reparaciones, lo que motivó la necesidad de postergar la fecha y luego de varios conciliábulos con el municipio local, se planteó la fecha de marzo como posible, lo que ahora se estaría confirmando.

El TN que cuenta con cuatro habituales pilotos santacruceños como lo son Thiago Martínez y Sebastián Gómez en la Clase 3 y Federico Luques y Pedro Grippo en la Clase 2, los cuatro habiendo realizado sus primeros tiempos y carreras en el autódromo local, se preparan entonces para “correr como en casa” en el mes de marzo.

Thiago Martínez corre en el Mar y Valle

Este fin de semana Thiago Martínez bicampeón nacional del TN Clase y actual piloto de la Clase 3, participará del automovilismo zonal del Chubut corriendo el Vw Gol que corriera Federico Fracasso en la última presentación de la especialidad y lo hará en la fecha en el autódromo Mar y Valle de la ciudad de Trelew donde se disputa la fecha chubutana.

En la oportunidad todas las categorías chubutenses tomarán parte de la competencia con la 1100 c.c. el TC Austral y el TC Patagónico sumado a los Renault 12 por lo que el ámbito será propicio para una buena carrera y un buen espectáculo.

Se corre en El Calafate

También en el autódromo “Quique Freile” de El Calafate se disputa la cuarta fecha de la temporada con la participación de las categorías 800 c.c. y 1600 c.c. con pilotos locales y del interior, mas las visitas que prometen acercarse desde Río Gallegos, por lo que también se estima que estará muy concurrido.