Durante la emisión del día jueves visitó los estudios de MUSICA DE MOTORES radio por Lu12 la Deportiva de la Patagonia la piloto de Karting regional Khiara Carina, ganadora de la última fecha disputada en el kartódromo “Malvinas Argentinas” en la categoría Pre Junior y que tomará parte de la cuarta fecha a disputarse mañana en el mismo escenario y en la misma categoría.

Con una soltura muy particular comenzó contando sus primeras experiencias hace cinco años atrás cuando se iniciaba en la actividad, detallando algunos aspectos de su carrera como piloto de karting en una especialidad muy “masculina” pero que hoy cuenta con varias jovencitas mas participando, aunque Khiara cuenta que cuando empezó era la única damita en la pista.

Cuenta entre otros aspectos que los varones la miran pero la respetan, aunque a veces “ponen el karting muy cerca doblando y si no me cuido voy a parar afuera…”, pero nunca tuvo problemas en ese sentido con sus adversarios, destacando algunos como Oliver Osses a quien conoce “desde el jardín”...y que hoy sigue compitiendo en la categoría.

Khiara apunta a mas y espera ansiosa su cumpleaños quinceañero porque sabe que con esa edad puede aparecer en la pista del autódromo de acuerdo a la reglamentación actual y ya se lo hizo saber a la familia “..y papá ya sabe que cuando cumpla 15 voy a subirme a un Fórmula y así como me compró el karting, va a tener que comprarme un Fórmula pero él ya lo sabe y mamá también, porque Yo estoy decidida a hacerlo…!!!”

“Muchas veces me quedo en el taller mientras trabaja papá y su amigo en el karting hasta la noche y Yo trato de ayudar porque me gusta bastante la mecánica y colaboro en lo que puedo, y cuando hay carreras se trabaja mucho para estar muy bien y que no pase nada y que no se rompa nada, pero estoy esperando con muchas ganas cumplir los 15 pero todavía me faltan tres años para ir a correr al autódromo…”

“Mientras tanto voy a seguir este año y el que viene probablemente en la Pre Junior para después pensar en avanzar en la Junior con los cajeros (motores de cuatro tiempos) aunque ya giré con un karting con cambios y me adapté rápido aunque mi problema, lo que me cuesta mas es el embrague pero es cosa de acostumbrarse y ya me estoy preparando…”

Khiara Carina estuvo en Buenos Aires, estuvo en el autódromo metropolitano, conoce a varias figuras incluso a Julieta Gelvez quien posee un equipo importante, tuvo oportunidad de charlar con Yanina Zanazzi y con otras damas vinculadas al automovilismo deportivo, por lo que a toda luces parece no tener otro objetivo que no sea las carreras de autos aunque juega al hockey y comparte con sus amigas y compañeras de colegio, viaja con el equipo y es su segundo tema, pero el automovilismo se destaca como su esfuerzo mayor.

Goyito Gómez entre los 15 de la Micromax

El piloto de karting Goyito Gómez tomó parte de la tercera fecha de invierno de la Rotax en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires, tripulando una unidad en el equipo de Julieta Gelvez durante el fin de semana pasado.

El día sábado en las tandas previas Goyito mantuvo el ritmo para ubicarse noveno, décimo tercero y décimo quinto en una lucha permanente con sus adversarios que son muchos en la especialidad, pe3ro que en base a estos resultados pudo largar décimo primero la final.

Venía realizando una buena presentación pero un toque lo envió fuera de la pista y tuvo que remontar desde muy atrás, para culminar finalmente en la décimo sexta posición final a pesar de que en el golpe sufrió un esguince de tobillo pero esto no fue impedimento para continuar arriba del karting, por lo que el esfuerzo tiene doble mérito, sumado a que demostró estar entre los 15 mejores de la Micromax.

El próximo objetivo de Goyito será mañana en el kartódromo “Malvinas Argentinas” donde tomará parte de la cuarta fecha del karting regional que promete ser muy concurrido.