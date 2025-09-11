Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del receso producto de la temporada invernal, se correrá la cuarta fecha de la temporada anual en el autódromo “Enrique Quique Freile” de El Calafate, con la presencia de las categorías locales 800 c.c. y la 1600 c.c., las que transitarán por dibujos distintos del trazado lacustre, durante sábado y domingo.

El día sábado están previstas pruebas libres a partir de las 112 del mediodía para la 800 c.c. en el trazado mas corto del autódromo y a continuación la 1600 c.c. por el trazado intermedio, mientras que a continuación se realizarán las pruebas de clasificación correspondientes para cada especialidad, destacando que se espera cotar con un buen parque en cada una.

El día domingo las pruebas libres darán comienzo a las 13,30 horas y mas tarde se procederán a realizar las series para cada una y luego las pruebas finales, destacando que en la categoría menor el líder luego de las tres primeras carreras del año es Maximiliano Belloni, mientras que en la categoría mayor, quien encabeza la tabla es Thiago Levati, ex campeón argentino de karting e hijo de quien fuera campeón del TPS en Río Gallegos Santiago Levati.

Con este panorama se espera poder contar con visitas reconocidas de Río Gallegos y de otros lugares de la provincia en este reinicio que vuelve a poner en actividad el autódromo de El Calafate, y con la información de que se correrán también en octubre, en noviembre junto a la ACHAS de Chile y en diciembre con el cierre del campeonato anual.

A toda máquina en Gobernador Gregores

En el trazado de tierra “Moncho” Medina de Gobernador Gregores se trabaja arduamente para tener todo listo para el reinicio de las actividades lo que está previsto para los próximos 27 y 28 de septiembre para las monomarcas R12, los Fiat 800 st y los karting 110 menores y mayores.

Con prioridad en el trabajo en el piso del dibujo, con maquinarias y otros elementos se está predisponiendo todo para no tener problemas de último momento por lo que el Automóvil Club del lugar se multiplica para tener todo listo a cargo de Miguel Roldan con la colaboración de Fabián Sandoval y otros pilotos de la 800 gregorense.

Continúan los preparativos en Torres del Payne

Continúan los preparativos para la realización del Rally Torres del Payne en la ciudad de Puerto Natales, competencia en la que participarán tres tripulaciones de Río Turbio y una fueguina del lado argentino como Horacio Zentner, por lo que se espera una buena performance de los connacionales, sumado a la presencia de Matías “Mati” Barría quien el año pasado transitara varios autódromos de la Argentina corriendo en la clase 2 del Turismo Pista.

El debut de Juan Antonio Sandin

Con satisfacción culminó el debut de Juan Antonio Sandín en el Turismo Carretera 2000 con un Peugeot C4 Loundge en Buenos Aires, por lo que le dará continuidad al citado esfuerzo y se prepara para la próxima fecha que tendrán lugar en el autódromo entrerriano de Paraná.

El santacruceño de Perito Moreno irá por una nueva incursión en la búsqueda de afianzar su participación en dicha especialidad, haciendo sus primeros intentos en el automovilismo y en una categoría nueva como la que pone en valor el TC en el automovilismo nacional.