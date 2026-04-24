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El piloto chileno Eric Tejeda fue elegido como el nuevo presidente de la categoría Turismo Carretera 5000 que se comparte entre chilenos y argentinos desde 1963, y con esto el novel dirigente suplanta a quien fuera el titular de la especialidad hasta las últimas horas José Pacheco.

Eric Tejeda es reconocido como un experimentado piloto y campeón 2025 de la categoría tripulando su Chevrolet Corvette, participando activamente en los últimos años de cada competencia de la TC5000 conformando parte de los permanentes visitantes chilenos en el automovilismo de Río Gallegos por varios años, habiendo incluso ganado carreras y llevándose el título anterior al que hoy posee el argentino Gerónimo Nuñez.

En charla con La Opinión Austral, el flamante presidente destacó la labor en la que se empeñará en cumplir, donde se destaca el compromiso por preservar y defender el reglamento de la categoría que ha tenido algunos cambios precisamente en la reunión en la cual fue nominado, donde se destaca remarcar los puntos principales aunque prometió traernos en el corto plazo el reglamento escrito desde Punta Arenas.

El nuevo presidente destacó que lo acompañan Mauricio Navarro como secretario y el ex presidente José Pacheco como tesorero, donde se han fijado como meta defender el aspecto reglamentario como premisa dado que como este tiene varios aspectos muy libres, hace falta clasificarlos y remarcarlos por escrito lo que están haciendo en los últimos días, donde se destaca la altura obligatoria que no supera los 7 centímetros, el uso de distribuidor y otros aspecto que hacen a los autos de la categoría como los frenos y la suspensión que son libres, que se incluyó el cárter seco con el chasis libre y otros aspectos que estarán insertos en el nuevo reglamento escrito para los próximos días.

El nuevo dirigente también hizo mención a una serie de temas donde se incluyó el llamado a asamblea del Club de Volantes propietario del autódromo de Cabo Negro, y otros que hacen al desarrollo del automovilismo en la región, incentivando la necesidad de poner en funcionamiento la pista del autódromo puntarenense cuanto antes, lo que es responsabilidad del Club de Volantes y de allí el interés por saber como se llevará adelante la próxima asamblea.

Eric Tejeda prometió viajar en las próxima semanas a Río Gallegos donde traerá el nuevo reglamento escrito de la especialidad y compartirá con La Opinión Austral y LU12 la Deportiva de la Patagonia sus vivencias e intereses para poder ponerlos a consideración, dado que la fecha siguiente recién tendrá lugar en el “autódromo “José Muñiz” en el mes de septiembre de este año.

Asamblea del Club de Volantes

El Club de Volantes de la ciudad de Punta Arenas, propietario del autódromo Cabo Negro, realizó llamada a asamblea para el próximo 14 de mayo donde en el Orden del día figura como primer punto la presentación del estado de cuenta de la entidad, luego otro punto referido a aspectos legales y un tercer punto sobre el proyecto de restauración del autódromo de Cabo Negro, lo que podría empezar a tomar cuerpo si todo esto se aprueba en la citada asamblea.

La necesidad de coincidir en muchos aspectos que superen las situaciones internas que viven los socios de la Asociación de Volantes se hace imprescindible para poder llegar a buen puerto con estas negociaciones en tiempo y forma, por lo que algunos de sus miembros trabajan para que esta asamblea sea lo suficientemente clara para que se pueda llegar a conclusiones necesarias para el automovilismo magallánico y de la región.

Reunión por el GPH en la frontera

Luego de las reuniones que se vienen realizando en los últimos días donde la primera que tuvo lugar en la ciudad de Río Grande la pasada semana planteó la necesidad de “modernizar” la próxima edición de la famosa carrera, planteando la necesidad incluso de parcializar la competencia, se realizaron dos reunio0ens mas una en Puerto Porvenir y otra en la cuidad de Punta Arenas donde se trataron los mismos temas.

Finalmente la gente de la ADELFA (Asociación fueguina de automovilismo) de Puerto Porvenir encaró la necesidad de una reunión con los dirigentes del Automóvil Club Río Grande donde se discutan finalmente estos temas, con premisas ya resueltas tal el caso de la parcialización, donde en algunas de esas reuniones ya se planteó la distancia y los tramos a tener en cuenta, por lo que todo avanza hacia una nueva edición de la carrera pero con distintos aspectos de lo que se vino realizando desde 1974 en la primera edición.