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El joven Lorenzo Heredia campeón de la Junior 2024 en el karting local, podría debutar en la monomarca 128 Pista en el reinicio del mes de septiembre con un auto que preparará Héctor “Cartucho” Sánchez el que ya se encuentra en los talleres del reconocido chasista para la puesta en escena luego del receso.

Cabe señalar que como sucede cada año, la carrera delm3 de mayo será la última antes del invierno, y que luego de superada la condición climática se reanuda la actividad en el mes de septiembre, oportunidad en que tienen preparada la salida de la unidad con el novel nuevo piloto.

El auto fue adquirido a Jerónimo Trutanic, quien lo corrió hace ya varios años por lo que el auto estuvo guardado por bastante tiempo y ahora sale nuevamente a la luz, habiendo debutado en manos de Trutanic el 5 de marzo de 2005 y corriendo por 17 fechas hasta el 12 de mayo de 2008 cuando se guardó hasta ahora contando con un sexto puesto el 6 de noviembre de 2005 como su mejor presentación.

El joven Heredia es hijo de Raúl “Luli” Heredia, reconocido ex piloto de la categoría 1300, brillante titular de la especialidad y ganador de carreras y títulos en la misma, por lo que cuenta con el asesoramientos adecuado para su futuro.

Habrá comunitarias en domingo

Este domingo de 12 a 18 horas se realizarán las pruebas comunitarias para la carrera que se disputará el próximo 3 de mayo, con la presentación de las categorías locales y el posible retorno del Stock Pista, junto a la Fórmula, la 1600 y los Fiat 128 Pista sin saberse que puede pasar con los 1300.

Las comunitarias tendrán lugar como siempre con un plazo que se estima de 40 a 50 minutos cada categoría, por lo que durará toda la jornada y con dos tramos por categoría, por lo que se prevé amplio movimiento.

Reunión en la Frontera fueguina

Después de la reunión de pilotos realizada en Río Grande y el anuncio de las dos reuniones que tienen lugar del lado chileno por estas horas tanto en Puerto Porvenir como en la ciudad de Punta Arenas, también se estableció la necesidad de una reunión entre la ADELFA de Puerto Porvenir y el Automóvil Club Río Grande lo que tendría lugar el sábado o domingo en la frontera entre ambos países.

Se estima que tanto del lado argentino como el planteo del lado chileno coinciden en varios aspectos, por lo que sería muy factible que la próxima edición del GPH se corra con sistema parcializado y no de “bandera a bandera” como se venía realizando, postura que habrían planteado de ambos lados para la edición 51° de la famosa carrera de agosto.

Retorna el automovilismo a Puerto Deseado

para este fin de semana se anuncia la realización de la fecha de apertura del automovilismo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz específicamente en el trazado del circuito “Ramonín Fernández” de Puerto Deseado, donde participarán las categorías Limitada Regional, los Renault 12 y los clásicos Hot Rod para dar inicio el calendario 2026.

La actividad dará comienzo el día sábado como sucede habitualmente y contará con unidades y pilotos de todo el flanco norte santacruceño, con sus representantes en todas las categorías por lo que vuelve con todo el automovilismo a la zona norte provincial.

Las 2 Horas de Cerro Castillo

También este fin de semana se corre las 2 Horas de Cerro Castillo en la zona de Torres del Paine en Chile, con la presencia de pilotos de toda la región sur de ese país y también de Río Turbio del lado argentino, en una prueba que va por su octava edición y que es un clásico del automovilismo chileno en la región.