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Con la puesta en escena de la cuarta fecha del año automovilístico, se programa para este fin de semana el reinicio de la actividad en el autódromo “José Muñiz” a partir de hoy con entrenamientos libres para todas las categorías, sumad0o a la presencia de la Turismo Carretera 5000 con pilotos chilenos y de la monomarca Hyundai Accent también del hermano paìs de Chile, las que cumplirán con su cronograma habitual previsto con anterioridad, donde disputarán fechas dobles y la monomarca con pilotos invitados.

Con este panorama, la actividad del fin de semana será intensa, toda vez que por el lado local, si bien la Fórmula Santacruceña, la Monomarca 128 pista y el Stock tendrán su competencia habitual, la Fiat 1600 lo hará en este caso con pilotos invitados, lo que presupone un mayor despliegue en pista, lo que comienza hoy de acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la entidad organizadora que pone a disposición la pista de las 12 a las 18 horas para entrenamientos libres por categoría.

El día de mañana viernes los entrenamientos oficiales también por categoría y de una hora de duración por especialidad, comenzarán a partir de las 10 de la mañana con la Fórmula transitando el circuito 1S, la 1600 por el 3S y la monomarca 128 por el 3Cel Stock por el 1S, la TC5000 por el 3S y la monomarca Hyundai por el 1S que serán algunos de los trazados que se utilizarán para este fin de semana, mientras que el sábado los entrenamientos oficiales de 15 minutos por categoría comenzarán a partir de las 10 de la mañana y a las 12.40 se estima comenzar con las pruebas de clasificación, a las 15 horas con las series de la monomarca 128 y luego las finales sabatinas para las dos categorías de Chile, mas la primera para los Fiat 1600 locales con pilotos titulares.

El domingo habrá pruebas a partir de las 10 de la mañana y luego comenzarán las competencias finales a partir de las 13.20, por lo que habrá actividad permanente todo el fin de semana y donde se descuenta una buena participación de autos y pilotos, aunque la inscripción cerrará recién en las últimas horas de hoy, por lo que se estima mucho registro a pesar de los problemas de la economía que perjudica notablemente la participación masiva de autos y pilotos.

Posibles participantes

Si bien la Fórmula Santacruceña no ha dejado muchos anuncios, se estima como siempre una decena de unidades como sucede en cada ocasión, donde no escatiman los esfuerzos para estar presentes, mientras que por el lado del Stock, el retorno de algunos conocidos habituales como el triple campeón Jorge Ramps son bienvenidos al igual que Eduardo “Lalo” Nuñez, Nico Fernández, Gustavo Campana, Rafa Martínez, José Moreno e incluso la probable participación de Argentino “Tino” Sacarello o su hijo con una de sus unidades.

Por el lado de las visitas la monomarca Hyundai anuncia la presencia de Ricardo Mellado, Carlos Toro, Esteban Arteaga, Eric Lorca, Ricardo Lorca, Samuel Millao Diaz, Marcos Alvarado, Jonathan Ruiz, Sergio Diaz, Juan Salinas, Manuel Gonzàlez y Robin Jara entre los titulares ya confirmados, mientras que la TC5000 estaràn entre otros Eric Tejeda, Axel Pacheco, Aliro Guarda, Dinko Vilicich, Angel Mansilla, y por el lado argentino Fèlix Rìquez, Lucas Riquez, Gerónimo Nuñez, Raúl García, Carlos Rìquez, y otros reconocidos pilotos de la especialidad.

Si bien la monomarca 128 había presentado 27 autos en la última carrera de mayo, en ésta oportunidad serán menos pero0 se descuenta la presencia de Juanjo Gallardo, Omar Ojeda, Francisco Paredes, el chileno Alberto Uribe, y los debut de dos jóvenes pilotos como Gerónimo Pederrnera con mecánica de Cholo Fernández y Patricio Monte, hijo del reconocido piloto Pablo Monte, quienes harían sus primeras armas en la categoría y en el automovilismo deportivo.

Finalmente por el lado de la Fiat 1600 están confirmados los binomios que concurrirán en calidad de titulares e invitados con Martin Ojeda con Agustín Veron, Willy Clark con Juanjo Gallardo, Marcos Ortiz con el piloto chileno Pedro Devaud, Fernando Belmonte con Gerónimo Nuñez, José Luis Oyarzun con Gerardo Castro, Facundo Rodríguez con Agustín Vargas, Leo Paris con Giuliano Costa, Carlos Paris con Anner Clark, Pablo Fernàndez con Mati Rodríguez, Rodrigo Cárcamo con Enrique Carcamo, Horacio Fernández con Federico Luques, Pablo Romero con Lautaro Saavedra, Jesús Leguizamón con Chelo Sebastianelli, Pablo Monte con Patricio Monte, Leo Almonacid con Chuky Mayorga, Leandro Fernández con Nacho De Urquiza y Trapito Soto Parra con Samuel Millao Diaz, los confirmados hasta ahora.

Con un número cercano a los 75 autos, el automovilismo pude vivir una fecha memorable a la luz de lo que sucede en el resto del paìs, donde en varios lugares del interior se suspenden carreras por falta de inscriptos, producto de una economía muy ajustada, lo que obliga a un gran esfuerzo.