Con la vista de la categoría Hyundai de la ciudad de Punta Arenas, y las tres categorías locales en vigencia este año, se terminan este fin de semana todos los campeonatos en el autódromo “José Muñiz” con una programación que ya se dio a conocer en las ultimas horas y que detallamos a continuación.

Las pruebas se inician el día de hoy con los entrenamientos oficiales que tendrán lugar cada 45 minutos comenzando a las 12 del mediodía con la Fórmula Santacruceña que transitará el trazado 1s para seguir luego de los Fiat 1600 por el mismo lugar y luego la primera tanda de la monomarca 1300 que caminará el 4s.

La continuidad la tendrá otra vez la Fórmula por el mismo dibujo y luego lo hará otra vez la 1600 pero en este caso por el 3s, después la 1300 y cerrará la actividad la Hyundai chilena por el mismo trazado, todos con 45 minutos por categoría y por plazo.

El sábado habrá entrenamientos oficiales a latir de las 10.30 horas con 10 minutos por categoría para la Fórmula, 1600, 1300 y Hyundai en ese orden y a las 11.30 comenzará la primera reunión para pilotos de las categorías locales, estimándose que a las 11.45 se realizará la reunión con pilotos de Chile.

Luego a partir de las 12 horas comenzarán las tandas de clasificación de 8 minutos para la Fórmula, 1600, 1300 y Hyundai y a continuación la segunda tanda para la Fórmula Santacruceña, luego las series a 6 giros para la 1600, y las dos series (A y B) para la 1300, la primera final para el fin de semana para la 1600 a 10 giros al trazado 1s y la peinera final de la Hyundai por el 3s.

El domingo habrá entrenamientos libres a partir de las 10.15 y a las 11.30 habrá clasificación para la 1600 para su segunda carrera del fin de semana la serie correspondiente a las 12.30 horas y finalmente a las 13.45 la primera final de la 1300 por el 4s a 13 vueltas, la final de la Fórmula por el 1s a 15 giros, la final de la Hyundai Accent por el 3s a 12 vueltas, la 1600 a 13 vueltas por el 3s y cerrará la última carrera del domingo y del año con la 1300 por el 3s a 15 giros.

Las autoridades de la carrera serán Esteban Ovando como Director de la prueba, Fernando Risetti comisario deportivo, Oscar Trucco secretario de la prueba, los técnicos Leonardo Castro y Esteban Benitez, Javier Fierro jefe de seguridad, Mario Paredes jefe de seguridad de autódromo, Jonathan Fernández comisario de boxes y José Magallanes jefe de banderilleros.

Los autos de la categoría Hyundai de Chile estiman estar todos arribados hoy a las 16 horas por lo que habrá un tráfico importante en la ruta hacia la frontera de Monte Aymond pero se espera concretar todo a la brevedad sin inconvenientes y con esta prueba se cierra el año deportivo en el autódromo, aunque todavía quedará el kartódromo que cierra su actividad el fin de semana siguiente.

Ninguna de las tres categorías locales tiene un campeón definido por lo que surgirá de esta competencia final donde en la Fórmula la gran posibilidad esta en manos de Alejandro “Nano “Oyarzo como candidato mas firme, dado que solamente su compañero de equipo Ezequiel Pereyra puede arrebatarle tal posibilidad.

En la Fiat 1600 la misma alternativa tiene Martín Ojeda aunque habrá dos carrera por disputar, una el sábado y la otra el domingo, con serie distintas y clasificaciones distintas, por lo que tendrán de todo un poco con Leandro Almonacid y Pablo Gómez como su grandes perseguidores y en la 1300 el líder es Facundo Rodríguez pero también habrá dos carreras en día domingo, por lo que hay otros con posibilidades como Juanjo Gallardo que pretenderán mucho mas.

Finalmente la Hyundai chilena tampoco tiene titular, pero saldrá de esta prueba donde el piloto Samuel “Sammy” Millao es quien tiene las mejores posibilidades por haber ganado las pruebas anteriores en la misma pista del autódromo local.

Otras finales de la región

En el trazado “Carlos Romero” de Tolhuin finaliza este fin de semana el campeonato fueguino de pista con todas las categorías en vigencia, por lo que se espera una gran concurrencia para presenciar las pruebas finales en un año muy competitivo en la “isla” y que termina este domingo.

En el “Quique Freile” de El Calafate culminará el campeonato de la categoría 1600 con los tres rivales que apuntan a ganar el torneo que son Javier Belloni, Gabriel Etura y Enrique Cárcamo, dado que la categoría 800 si bien correrá su última prueba, ya tiene campeón en la figura de Juan Manuel Fernández.

En el “Mario Giacobbo” de Río Turbio se correrá el Gran premio Día del Minero para las c categorías 1600 local y la visita de los Hyundai de Puerto Natales por lo que tendrán una gran actividad y mucho intercambio entre los locales y los natalinos del otro lado de la frontera.

“En el Harry Regensburger” de Caleta Olivia culminan los calendarios con la presencia de las categorías 800, los Renault 12, la Limitada Regional y los Hot Rod habituales por lo que tendrán el movimiento característico de todo el flanco norte mirando hacia Caleta Olivia y su autódromo.