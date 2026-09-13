Con un extenso día que tuvo continuidad en forma permanente desde las primeras horas de la mañana y que se prolongó hasta pasadas las 19 horas, se cumplió con la programada cuarta fecha de la temporada, la que contó con mucho público y con 60 karts inscriptos entre todas las especialidades.

Luego de la programación que tuvo especiales características por lo extenso de la misma, se disputaron las pruebas finales que consistieron en la monomarca Luqstoff, donde triunfó con buen margen el jovencito Luis Haro de Puerto San Julián, quien quedó delante de Gregorio “Goyito” Gómez y de Agustín Muñoz completando el podio, con todo el resto detrás y con un gran despliegue de actividad para los más chicos.

Sin lugar a dudas, con lo acontecido en la fecha anterior, Luis Haro se transformó en el piloto a ganar en lo que resta de la temporada, con un ritmo brillante y con su hermano Bautista que fue segundo mientras duró en pista, pero a mitad de la final tuvo que desertar con problemas en el karting, por lo que Luis quedó solo y con buena ventaja para superar cualquier contingencia y quedarse con la victoria.

En la categoría Pre-Junior, el jovencito Oliver Osses fue imbatible, haciendo las cosas bien para quedarse con una clara victoria sobre Santino Grasso y sobre Cristóbal Rodríguez, con el debut de Yair Pereira, el de Río Turbio, que no desentonó para nada y que terminó quinto sobre el final, con buen ritmo detrás de Brian Perales, mientras que de movida se rozaban Kiara Carina y Teo Garay, que se retrasaron, y Valentino Pagnio, que venía bien en los entrenamientos sabatinos pero que no pudo superar un chasis rebelde a partir del domingo y quedó muy atrás en la lucha de la punta, pero terminando para sumar.

La Junior presentó dos carreras donde en la primera Agustín Paris fue un claro ganador sin problemas, seguido de Bautista Abbate, de muy buen ritmo, y del gregorense Javier Mansilla, superando a todo el resto, mientras que en la segunda se largó con grilla invertida, por lo que los más veloces quedaron en un segundo pelotón, pero se dieron algunas cosas interesantes cuando Matías Rodríguez, que había largado entre los de adelante, se retrasó con un pequeño despiste hasta quedar octavo, para iniciar una remontada espectacular que lo llevó en la segunda mitad a llegar otra vez al pelotón de adelante y a pasar a la punta en las últimas maniobras, con un ritmo sensacional para ganar una carrera donde militan los más auspiciosos pilotos del karting.

En la segunda posición quedó Bautista Abbate, seguido de Agustín Paris y, más atrás, Lucas Suárez, Bautista Gómez y el resto de la categoría, en una de las carreras que concitó más la atención en toda la fecha y que sentó las bases para un torneo que se pone cada vez más interesante entre los jóvenes pilotos de la especialidad.

Luego correría la categoría Master, con Sebastián Gómez liderando la misma de entrada, seguido de Martín Ojeda y los sanjulianenses Sebastián Pérez y Nazareno Staller, hasta que comenzaron a producirse cambios sustanciales, con el retraso de Ojeda, el repunte de Staller y el ascenso de Facundo Huaiquil, hasta que este último, sobre el final, se acomodó en la punta para ganar una carrera lucida, con brillo propio.

Ganó entonces Huaiquil, seguido de Sebastián Gómez y de Nazareno Staller, completando un podio que tuvo lucha y que fue una de las pruebas más importantes del día, disputada con los dientes apretados y sin regalar ni un centímetro para nadie, con un claro ganador que se llevó el premio al gran esfuerzo con una diferencia de 944/1000 sobre el segundo, por lo que la lucha seguirá hasta fin de año por los puntos.

Finalmente, los Master (+40) tuvieron su prueba con invitados, donde entre los titulares la carrera fue para un excelente Luis Haro, con un ritmo superior al resto, girando más rápido que todo el resto para quedarse con un claro resultado sobre Ariel Reineke, que intentó pero que no pudo acercarse a un líder absoluto en ese tramo, mientras que tercero se ubicaba Mariano Paz.

El resto se fue acomodando, donde no hubo grandes sorpresas, pero sí mucha lucha en cada puesto, donde se destacaron varios, como Adrián Luján, quien vuelve después de un tiempo, cumpliendo un buen papel en una carrera que había despertado mucha curiosidad para todos y que se remató con los invitados que brillaron sobre el final.

Finalmente, la última carrera fue la de invitados de los +40, con una perfecta victoria para Cristian Paris, que se quedó con lo mejor sobre Sebastián Gómez y sobre su hermano Santiago, que conformaron el podio, mientras que en cuarto lugar llegó Raúl “Luli” Heredia, cumpliendo una excelente labor, superando a todo el resto en una prueba que contó con toda la atención del mucho público que se hizo presente en la fecha.

En definitiva, si bien fue un día muy extenso en la programación, la permanente acción y las expectativas despertadas en todos los presentes fueron la gran alternativa del día, por lo que pasó casi sin pensarlo hasta llegar a las últimas horas de la tarde, con todo el mundo sin moverse, disfrutando de un buen espectáculo, por lo que no se notó mucho el desarrollo del día.

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