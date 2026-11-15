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Con dos segundos puestos durante el fin de semana, Félix “Garrafa” Ríquez se adjudicó el campeonato 2026 de la categoría TC5000, que se comparte con pilotos chilenos, con el segundo año consecutivo en el que el título queda del lado argentino, mientras que con la rutilante victoria en la carrera de este domingo, Martín Ojeda se quedó con el título anticipado de la categoría 1600 cuando todavía falta disputar la última fecha en diciembre.

La actividad dio comienzo pasado el mediodía con los autos de la categoría TC5000, donde Mariano Ríquez fue el ganador, seguido de su padre Félix “Garrafa” y con el piloto chileno Eric Tejeda en el último escalón del podio, mientras que el reducido parque lo completaron Mirko Vilicic y Víctor Mallada, dado que los otros protagonistas no se presentaron.

Luego se correría la fecha de la Fórmula Santacruceña, donde Ezequiel Pereyra, luego de una persecución obstinada, logró vencer la resistencia del puntero Alejandro Oyarzo para quedarse con la carrera, mientras que en la tercera ubicación se acomodó Jonathan Alvarado, con Ricardo Garay y Bautista Neil detrás, mientras Leo Bertolyotti, que venía para más, quedó relegado por un dibujo extraño en los primeros tramos de la carrera.

En la categoría 1600 todo fue para Martín Ojeda, a pesar del esfuerzo de Leandro Almonacid, que lo siguió en los primeros tramos, pero luego Ojeda tomó distancias y mantuvo a todo ritmo la punta de la carrera para quedarse ampliamente con la victoria, aunque en la vuelta 9 de 15 ya era campeón debido a la sumatoria acumulada y con el 70 por ciento de la carrera cumplida.

Igual siguió hasta el final para llevarse una clara victoria que se suma a las 14 que lleva en su haber, lo que le otorgó el segundo título de la especialidad, mientras que Juan Manuel De Urquiza, que viene haciendo todo bien, ocupó el tercer lugar del podio con seguridad.

Luego se disputaría la final del Stock Pista, donde nadie pudo con la solvencia de Jorge Ramps, que ganó sin miramientos y sin perdonar nada, con las primeras vueltas en un mano a mano con Nicolás Fernández hasta que este se retrasó un poco, pero el puntero no perdonó nada y aceleró hasta el final.

Juanjo Gallardo, Martín Ojeda y Mateo Nuñez, el podio de los invitados del Stock

Nicolás Fernández terminó tercero en los últimos metros, dado que se retrasó y fue superado por José Moreno, que venía con todo, y el que más sufrió fue Eduardo Núñez, dado que es el puntero del torneo y José Moreno le descontó notoriamente en esta fecha, mientras que entre Fernández y Núñez se acomodó Rafa Martínez, con buen rendimiento a pesar de dos maniobras extrañas que lo relegaron cuando venía en el pelotón de punta.

La carrera fue para Ramps, la mejor vuelta para Fernández, con 1.10.476 a 147.077 de media, y la mejor vuelta fue el récord logrado por Mateo Núñez, conduciendo el auto de Rafael Martínez el día sábado con 1.06.697 para el giro, por lo que dejaron varias marcas durante el fin de semana.

La venganza de Vilicic

Eugenio Vilicic fue el claro ganador de la ACHAS en su carrera de media hora de duración, donde nada interrumpió su ritmo veloz y seguro y pudo superar los problemas de la carrera de abril pasado, por lo que ganó con seguridad sobre Patricio “Pato” Faridoni y sobre Gabriel Vidal, que lo acompañaron en el podio, mientras que Iván González fue el vencedor de la Clase 2 y Carlos Yansen en la Clase 1, con más de veinte autos en pista y con Eduardo Mladinic (h), que tuvo que desertar muy temprano por un despiste que lo condicionó notablemente.

Bauti Abatte, Nicolás Fernández, José Moreno, Jorge Ramps y los chicos.

La Asociación corrió su segunda carrera del año como lo había hecho en el mes de abril, aunque en este caso cambiaron de trazado y Eugenio Vilicic tuvo la posibilidad de ganar cómodamente con un ritmo demoledor para el resto, que nada pudo hacer para alcanzarlo, y menos cuando Mladinic entró a boxes y no pudo seguir, por lo que finalmente desertó, mientras que su padre, Lalo Mladinic, que había amagado el sábado, tampoco pudo ser de la partida y le dejó campo abierto a Vilicic para ganar con comodidad.

Carrerón de Celestino

Ariel Celestino se llevó una carrera espectacular luego de superar la marcha de Emilio Felgueroso y de Juanjo Gallardo para adueñarse de la punta y no abandonarla hasta el final, soportando la presión de Felgueroso, que lo persiguió todas las vueltas, incluso “mostrándole” el auto en determinados lugares, pero el ganador demostró una solvencia notable y un carácter por demás interesante para superar la presión y ganar una carrera que se merecía por el esfuerzo y la constancia.

Si bien Gallardo desertó en la segunda mitad, el tercer lugar fue para Mauro Seron, con un ritmo ejemplar, soportando incluso en la primera parte una lucha fenomenal con Gastón Hindie, Gerónimo Pedernera, Horacio Fernández y Miguel Sánchez, que fue muy atractiva y que finalmente lo dejó en el último escalón del podio.

El poderío del campeón

La última de la tarde fue una demostración de poderío muy efectiva por parte de la familia Ríquez, con Félix saliendo en la punta, pero con Lucas, que lo superó durante las 10 vueltas al trazado, mientras que Eric Tejeda quedaba a un costado de la pista con un despiste considerable y esto le puso en bandeja la victoria a los Ríquez y le acomodó incluso el campeonato a Garrafa Ríquez, quien así se consagró campeón de la especialidad.

Lo más ligero de la final fue para Lucas Ríquez, con una vuelta en 1.07.120 a 154.430 de media, mientras que el tercer lugar fue para Mirko Vilicic y luego completaron Víctor Mallada y Carlos Ríquez, pero la demostración de poderío de los Ríquez fue determinante para llevarse un torneo que los vio ganadores todo el año.