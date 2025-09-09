Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Finalmente y luego de una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Río Grande el pasado fin de semana, el Automóvil Club local y la ADELFA (Asociación Fueguina de Automovilismo), hicieron público un comunicado en el cual dan por cancelada la edición 50 del Gran Premio de la Hermandad, lo que ha convulsionado el ambiente tanto del lado argentino como del lado chileno, con muchas expresiones de desacuerdo en las redes sociales.

El documento del pasado 5 de septiembre aclara que luego de analizar la situación deportiva de la carrera y a los fines de expresar la voluntad de resolver el problema creado con la suspensión, debido al accidente del auto 918 que conducía Martín Thompson quien aún se encuentra en una delicada situación física, se hizo imposible seguir con la carrera.

En otros párrafos los organizadores dan cuenta de que el personal de aduanas y migraciones plantearon irregularidades por mercadería no declarada (cabe recordar que el GPH cruza de un país a otro con un control en los días previos pero no al momento del cruce), lo que ha incentivado mas los comentarios catalogando estos de “excusas” con algunos epítetos mucho mas “picantes” de varios reconocidos protagonistas de la carrera.

Finalmente en dos artículos se deja sin efecto la realización del GPH 50 y en la parte final, “se declara formalmente cancelada dicha edición en resguardo de la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo de la actividad deportiva” y firman el presidente del ACRG Víctor Garcés y el presidente de la ADELFA Iván Cárdenas.

Existen ahora un mar de preguntas donde muchos protagonistas catalogan la medida de “insólita” fundamentalmente en donde se plantea lo de un posible contrabando, donde no se aclara quienes serían los responsables, y donde ahora habrá que tomar otras medidas, como por ejemplo la devolución de las inscripciones que siendo del orden de los 500 mil pesos promedio, suman unos 70 millones de pesos si es que se devuelve el 100×100 de los valores de los 138 autos inscriptos del lado argentino, que irá a pasar con los aportes públicos y privados que se movieron para la carrera, si existirá responsabilidad de alguna manera por los daños en los autos chocados, volcados y destruidos en gran número en lo que se corrió de ésta edición, si servirá para algo los 16 autos que terminaron la primera etapa arribando a Puerto Porvenir luego de cumplir con la totalidad del recorrido de la etapa y un montón de preguntas mas que hoy resuenan en las redes sociales.

Evidentemente esto provocará en el corto plazo algunos otros hechos singulares, por lo que habrá que estar muy atento a las resoluciones que se tomen para darle continuidad a una carrera que tiene 50 años de historia para los habitantes de la isla y para el automovilismo de toda la región, por lo que las medidas que se tomen podrán variar o no esta página de la historia deportiva en Tierra del Fuego.

Se inscriben en el Rally Torres del Payne

Se abrió la inscripción para tomar parte en el Rally Torres del Payne donde ya se han registrado 20 tripulaciones y estará abierta hasta el sábado 13 de septiembre, con pilotos chilenos y de Río Turbio, como Darío Chiara con el Palio navegado por Juan Carlos Gerli, Luis Cire navegado por Carlos Muñoz con un Gol Trend y Darío Trelles navegado por Fredy Bórquez con otro Gol.

Sumado a ellos aparece el local Matías Barria, quien el año pasado corriera en el Turismo Pista Clase 2 argentino sumando una tremenda experiencia y curiosamente aparece también inscripto el fueguino Horacio Zentner navegado por Julio Wilder, con una Saveiro en la categoría F2, la misma unidad que tuvo problema para inscribir en el GPH 50 y que finalmente no corrió, y parece que la organización chilena le permitirá ahora tomar parte con esa unidad.

Karting el próximo domingo

Con expectativa se prepara el retorno del karting al kartódromo “Malvinas Argentinas” el próximo fin de semana, lo que traerá aparejada la presencia de los pilotos del interior que habitualmente participan de estas competencias como los de El Calafate, Gobernador Gregores, Puerto San Julián y de Puerto Santa Cruz, por lo que seguramente que habrá visitas del interior.

A la espera e esta reanudación, los kartistas locales entrenan además con asiduidad en la pista local, para tener todo listo para el fin de semana.