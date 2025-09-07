Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tarde de fierros en el autódromo “José Muñiz” con siete carreras para cumplir con la cuarta fecha de la temporada, donde participaron las tres categorías habituales del automovilismo regional y las dos categorías chilenas mas el TC5000 con pilotos de ambos países, los que tomaron parte del espectáculo que cerró la tarde del domingo.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Una muy buena cantidad de público sumado con un día medianamente apacible con poco viento y con mucha presencia de público que concurrió a presenciar los duelos que se dieron en las distintas categorías, con la zona de boxes con mucha circulación y un ambiente muy fierrero como hacía tiempo que no se daba mas allá del receso obligado por la temporada invernal, fueron los condimentos necesarios para un participar de un buen día de automovilismo.

La Fórmula fue para “Nano” Oyarzo

La Fórmula Santacruceña fue la que abrió el juego con pocos autos dada la rotura de varios, con una largada que dejó a Exequiel Pereyra detenido con problemas en el varillaje de la caja de cambios por lo que ni salió en tiempo y forma y cuando parecía que la Pick Up de rescate lo retiraba, entró un cambio y el piloto sacó el auto en cuarta marcha para girar hasta el final.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Adelante Alejandro “Nano” Oyarzo tomó la punta seguido de José Alvarado quien estrenó el auto que perteneciera a Marcos Ortiz, seguido de su hijo Jonathan con el auto que antes conducía José, mientras que Gabii Gallardo se acomodaba quinto en la pista pero duraría poco porque tenía que detenerse con problemas.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien parecía que sería un trámite la carrera, Pereyra desde el fondo comenzó a remontar el resultado hasta llegar sobre el final a pelearle la punta a Oyarzo y cuando faltaban pocos metro0s, ya estaba detrás del puntero pero el tiempo no alcanzó para superarlo por lo que ganó Oyarzo pero con susto, con un Exequiel Pereyra iluminado y con todas las luces que llegó segundo a 0.294/1000 de la punta en la bandera de cuadros y con José Alvarado a 0.856/1000 del escolta.

El “Melli” dominador de la 1600

Leandro “Melli” Almonacid fue el gran animador del fin de semana, ahora con la mecánica de la familia Alvarado con un auto contundente para ganar todo (entrenamientos, clasificación, serie y final) en un fin de semana soñado, y anunciándole al líder Martín Ojeda que tiene un serio contrincante aunque Martín lleva muchos puntos a favor en la lucha por el torneo.

Por su parte Ojeda fue segundo en todo, sumando brillantes puntos para el torneo anual mientras que en el último escalón del podio se ubicó Martín Coire quien desde hace un tiempo no conducía pero que demostró que esta con todas las luces prendidas y detrás Federico Davidson que luchó denodadamente para llegar hasta allí, seguido de Pablo Gómez y de Jorge Soto Parra (Trapito).

Un parque aumentado con buen ritmo y con luchas en todos los puestos, hicieron el gasto de la categoría que realizó una buena presentación, mejorando lo que venía realizando desde principios del año.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LOA

La Chevette tuvo un claro ganador

Si bien el parque fue muy reducido y con el sistema chileno de sumar los puntos de la carrera del sábado y la del domingo, el ganador fue Kimmy Morrison seguido de César Quezada y de Juan Salinas, aunque en la del domingo la punta fue una lucha por demás interesante entre Quezada y Morrison, con un Ignacio Zapata que no pudo largar en la primera pero que el domingo peleó bastante en la tercera colocación.

La categoría prometió estar de vuelta en noviembre pero con un parque mucho mayor, por lo que si bi9en el muestrario no fue lo que se pretendía, dejaron como saldo una promesa importante para dentro de 60m días nuevamente en el “Muñiz”.

En la Hyundai repitió como siempre Millao

En la monomarca Hyundai Accent con buen parque (vinieron 17 autos desde Chile), Samuel “Sammy” Millao fue inalcanzable como viene sucediendo en los últimos dos años, con una diferencia notable sobre el resto, donde en la tarde dominguera Carlos Toro sería el escolta en la pista seguido de Marcelo Cadagan que remontaba desde el fondo con un trabajo notable para recuperar lo que había perdido en un viraje extraño, pero lamentablemente la técnica los dejó afuera cuando se comprobó que la relación de compresión estaba mas elevada de lo que mide la categoría, por lo que ambos quedaron excluidos.

Ganó Millao seguido de Marcos Alvarado y de Ramón Vargas en el podio, con Bastian Velázquez, Miguel Ampuero y Ricardo Lorca en los seis primeros lugares.

En la 1300 Rodríguez/Vargas se quedaron con todo

La monomarca 1300 presentó carrera de invitados pero la apertura fue con los pilotos titulares donde luego de una lucha mas que interesante Facundo Rodríguez pudo superar la marcha de Leguizamón y de Sebastianelli para quedarse con el resultado en la Clase 2, con Juanjo Gallado en el cuarto lugar y Leandro Fernández en el quinto escalón, mientras que en la clase 1, Gonzalo Orellana con muy buen ritmo ganó el primer lugar del podio seguido de Rudi Villafañe y de Nahuel Soria.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre los invitados que fue el espectáculo que cerró la tarde, Agustín Vargas (auto de Rodríguez)no tuvo problemas para ganar la carreras seguido de Leguizamón que lo persiguió hasta donde pudo y de un intenso Brian Halvorsen (auto de Leandro Fernandez) que logró el tercer escalón del podio, mientras que en la Clase 2 Juan Pablo Orellana arrimó en la punta con el debutante Jorge Teppa en la posición de escolta y con Gastón Tejedor en el tercer lugar.

Buen parque y buenos debutantes que es objetivo claro de la especialidad en pruebas con invitados por lo que se cumplió el objetivo primario de la carrera, sumado a un total de 23 unidades que le dieron color a la carrera y donde se pudo apreciar algunas caras que retornaban y otras que se sumaron para formar un espectáculo mas que interesante.

Gerónimo Nuñez se quedó con la mayor

La TC5000 con su parque de catorce se vio reducida con algunos menos por problemas mecánicos con relación a lo del sábado pero no por eso menos espectacular, aunque sobre el final hubo muchas roturas, donde Félix Ríquez que había marcado el récord del trazado no logró hacer 50 metros que rompió la caja al igual que había acontecido el día anterior.

Esto dejó a Gerónimo Nuñez solo en la punta y tomando una distancia considerable sobre el resto, mientras que el escolta del sábado Manuel “Pasin” González también se detenía con problemas y lo mismo Eduardo “Lalo” Nuñez que podría haber peleado buenas posiciones pero no terminó como hubiera querido.

Eric Tejeda que pretendía sumar, finalmente terminó segundo acumulando buenos porotos para el torneo y en tercer lugar Dinko Bilicic, mientras que el lote restante terminó con vueltas menos, con Alberto Damianovich, Ramiro Tabares y Lalo Nuñez en los seis primeros lugares.

Resumiendo con siete largadas el domingo tuvo de todo para los fanáticos del mundo tuerca en esta cuarta fecha que dará mucho de que hablar, y con un acomodamiento en los torneos de lo que haremos relación durante la semana.