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Franco Colapinto no pudo completar la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y terminó sin sumar puntos este sábado. El piloto argentino, que compite para Alpine, debió retirarse luego de que su monoplaza sufriera una pérdida de potencia cuando marchaba undécimo.

Después de la competencia, el argentino se refirió al inconveniente mecánico que lo dejó fuera de carrera y lamentó haber perdido una oportunidad de avanzar en el campeonato.

“Había una buena oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto”, expresó Colapinto tras el abandono, en referencia a las posibilidades que tenía de acercarse a los puestos puntuables.

El piloto también adelantó que el equipo trabajará para solucionar los inconvenientes de cara a la próxima instancia del fin de semana. “Ahora intentaremos arreglarlo y volveremos en la qualy… Ojalá hagamos un par de cambios buenos y estemos bien para la clasificación”, señaló.

La falla llegó cuando la carrera atravesaba sus primeras vueltas y la neutralización por el accidente de George Russell alteraba el desarrollo de la prueba. Colapinto había perdido posiciones en la largada, pero se mantenía en competencia con la expectativa de aprovechar los abandonos de otros pilotos.

Qué pasó con el Alpine de Colapinto en la sprint de Singapur

La carrera sprint comenzó con una largada en la que George Russell, con Mercedes, superó al neerlandés Max Verstappen, que había conseguido la pole position. Sin embargo, el británico perdió el control de su monoplaza sobre el final de la primera vuelta y chocó contra las barreras, lo que provocó su abandono y la salida del auto de seguridad.

En ese contexto, Colapinto había terminado la primera vuelta en el duodécimo puesto y luego avanzó una posición tras el abandono de Isack Hadjar. El argentino se ubicaba undécimo cuando su Alpine perdió potencia y quedó detenido en el circuito urbano de Marina Bay.

El inconveniente le impidió continuar en una carrera que presentó numerosos abandonos. La situación resultó especialmente frustrante para el piloto de Alpine porque había quedado cerca de los diez primeros durante la clasificación sprint del viernes.

Colapinto había registrado un tiempo de 1:32,249 en la segunda tanda clasificatoria, a menos de una décima de segundo de ingresar a la SQ3. Ese resultado le permitió asegurar el undécimo lugar de partida y afrontar la sprint con posibilidades de avanzar posiciones.

Max Verstappen ganó la sprint del Gran Premio de Singapur

Mientras Colapinto debió abandonar, Max Verstappen se quedó con la victoria en la carrera sprint. El piloto de Red Bull recuperó el liderazgo después del accidente de Russell y logró sostener la ventaja durante el resto de la competencia.

El podio lo completaron Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos representantes de Ferrari. Kimi Antonelli, de Mercedes, finalizó cuarto, mientras que Liam Lawson, de Racing Bulls, ocupó el quinto puesto.

La prueba estuvo marcada por los incidentes y las interrupciones. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la última vuelta, cuando Lando Norris intentó superar a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y ambos terminaron involucrados en un choque. El australiano no pudo completar la carrera.

Además de Colapinto, Russell y Piastri, otros pilotos tampoco lograron llegar al final, entre ellos Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Sergio Pérez y Lance Stroll.

Los ocho primeros puestos, que otorgaron puntos para el campeonato, quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Max Verstappen (Red Bull). Lewis Hamilton (Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Nico Hülkenberg (Audi). Lando Norris (McLaren).

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Singapur

La actividad de la Fórmula 1 en Singapur continuará este sábado con la clasificación para la carrera principal del domingo. La sesión está programada para las 10, hora argentina, y será la siguiente oportunidad para que Colapinto intente dejar atrás el inconveniente mecánico.

El argentino llega a esta fecha después de no haber sumado puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Malasia. Por eso, la clasificación y la carrera principal serán instancias importantes para intentar mejorar su resultado en la decimoséptima fecha del campeonato.

Tras el abandono en la sprint, Alpine deberá revisar el monoplaza y trabajar en los problemas que provocaron la pérdida de potencia. El objetivo será que Colapinto pueda completar la clasificación sin inconvenientes y conseguir una posición de partida que le permita competir por los puntos el domingo.

La actividad en Marina Bay continuará bajo la exigencia de un circuito urbano en el que los errores y los problemas mecánicos pueden condicionar el resultado. Para Colapinto, el desafío inmediato será dejar atrás el abandono y aprovechar la próxima oportunidad del fin de semana.