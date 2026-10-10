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Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y partirá desde el decimoquinto puesto en la carrera principal de este domingo. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2, después de no conseguir mejorar sus registros lo suficiente para ubicarse entre los diez mejores.

El argentino marcó un tiempo de 1:33,787 en su mejor vuelta de la segunda tanda y terminó en el decimosexto lugar. Sin embargo, avanzará una posición en la grilla debido a la penalización que recibió el británico George Russell, quien, pese a clasificarse para la Q3, deberá largar desde el fondo.

La jornada representó un nuevo desafío para Colapinto, que horas antes había abandonado la carrera sprint por un problema mecánico en su Alpine. El argentino marchaba undécimo cuando su monoplaza perdió potencia y quedó detenido mientras la competencia estaba neutralizada por el auto de seguridad.

El paso de Colapinto por la Q1 y la Q2

La clasificación para la carrera principal comenzó a las 10:30, media hora después del horario previsto inicialmente. En la primera tanda, Colapinto consiguió avanzar a la Q2 tras registrar un tiempo de 1:33,261, que le permitió ubicarse entre los diez mejores de la sesión en su último intento.

Su desempeño inicial había sido alentador. En una primera vuelta rápida marcó 1:33,782 y se ubicó entre los primeros puestos, aunque luego necesitó mejorar para asegurar su continuidad en la clasificación.

Finalmente, el argentino logró el objetivo y pasó a la segunda tanda con el noveno mejor registro. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también avanzó y terminó la Q1 por delante de Colapinto.

La situación cambió en la Q2. En su primer intento, el piloto de Alpine registró 1:33,866, un tiempo que lo dejó lejos de los puestos de clasificación a la tanda final. En su siguiente salida a pista logró mejorar hasta 1:33,787, pero el registro no fue suficiente para avanzar.

Además, durante ese segundo intento, Colapinto tocó el muro, aunque pudo completar la vuelta. La diferencia con Gasly, que consiguió el décimo lugar con un tiempo de 1:32,602, fue de 1,185 segundos.

De esta manera, el argentino quedó eliminado junto con Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz y Gabriel Bortoleto.

Alpine detectó un problema en el sistema de energía del auto de Colapinto

El abandono en la sprint había condicionado el comienzo del sábado para el piloto argentino. Después de que su monoplaza se detuviera en plena carrera, Alpine informó que había detectado un inconveniente en el sistema de almacenamiento de energía del A526.

El equipo perdió inicialmente los datos y la comunicación con el vehículo durante el incidente. Horas después, confirmó que reemplazaría ese componente por otro que ya había sido utilizado previamente, por lo que el cambio no implicaría una penalización para Colapinto.

Alpine también indicó que continuaría investigando las causas del problema. La falla había impedido que el argentino completara la sprint, en la que se encontraba undécimo y buscaba acercarse a los puestos que otorgan puntos.

El piloto había expresado su frustración después de aquella competencia. “Había una buena oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto”, señaló tras quedar fuera de carrera.

De cara a la clasificación, también había manifestado su expectativa de que el equipo pudiera solucionar los inconvenientes: “Ahora intentaremos arreglarlo y volveremos en la qualy… Ojalá hagamos un par de cambios buenos y estemos bien para la clasificación”.

Max Verstappen logró la pole position en Singapur

La pole position del Gran Premio de Singapur quedó en manos de Max Verstappen, de Red Bull, que registró un tiempo de 1:31,373 en la Q3. El neerlandés superó por una diferencia mínima a los dos pilotos de Ferrari.

Charles Leclerc finalizó segundo con 1:31,427, mientras que Lewis Hamilton terminó tercero con 1:31,496. Los tres quedaron separados por apenas 123 milésimas de segundo.

George Russell también participó en la tanda final y consiguió el sexto mejor registro, pero la sanción que recibió modificará su posición de partida para la carrera del domingo.

Entre los pilotos de Alpine, Gasly fue el más destacado de la clasificación. El francés registró 1:32,225 en la Q3 y aseguró el séptimo puesto de salida, mientras que Colapinto no pudo superar la Q2.

Cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Singapur

La carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 se disputará este domingo en el circuito urbano de Marina Bay. Colapinto partirá desde el decimoquinto lugar, mientras que Gasly lo hará desde la séptima posición.

El argentino buscará recuperarse después de un sábado que comenzó con el abandono en la sprint y continuó con una clasificación en la que no pudo encontrar el ritmo necesario para avanzar a la Q3.

Colapinto llega a esta fecha sin haber sumado puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Malasia. Desde la decimoquinta posición, intentará completar una carrera sin inconvenientes mecánicos y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse durante la competencia.

Para Alpine, el objetivo será también sostener el rendimiento mostrado por Gasly en la clasificación y garantizar que los problemas registrados en el auto del argentino no vuelvan a condicionar su participación.