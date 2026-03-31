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Franco Colapinto encabezará un evento sin precedentes en la Argentina. El piloto de 22 años manejará un auto de Fórmula 1 en plena Ciudad de Buenos Aires y marcará un hito para el automovilismo nacional. La exhibición se realizará el domingo 26 de abril en el barrio de Palermo, donde se montará un circuito urbano de aproximadamente 2 kilómetros.

El trazado abarcará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles. Allí, Colapinto protagonizará dos exhibiciones oficiales que funcionarán como el momento central de la jornada.

El evento, impulsado bajo el nombre “Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026”, contará con el respaldo del Gobierno de la Ciudad, que busca consolidar a Buenos Aires como sede de espectáculos deportivos de escala global.

Cómo será el show de Fórmula 1 en Buenos Aires

La jornada se extenderá durante todo el día y ofrecerá una propuesta integral para fanáticos del automovilismo. Los organizadores confirmaron la presencia de una fan zone con actividades interactivas, espacios de sponsors, un fan forum y shows musicales en vivo.

El acceso será libre en gran parte del recorrido, lo que anticipa una convocatoria multitudinaria. La expectativa crece entre los seguidores del piloto argentino, que nunca compitió oficialmente en el país en categorías de monoplazas.

La transmisión del evento estará disponible a través de Disney+, mientras que la preventa de entradas comenzará el 6 de abril y la venta general se habilitará al día siguiente.

El auto de Fórmula 1 que manejará Colapinto en Palermo

Colapinto conducirá un Lotus E20 de la temporada 2012, un monoplaza equipado con motor Renault V8 aspirado. El vehículo lucirá los colores actuales del equipo BWT Alpine Formula One Team, estructura con la que compite el argentino en la Fórmula 1.

El E20 se destaca por su potencia cercana a los 800 caballos de fuerza y por alcanzar hasta 18.000 revoluciones por minuto. Su motor atmosférico garantiza un sonido intenso y característico, muy valorado por los fanáticos frente a los actuales impulsores híbridos.

La elección de este modelo responde tanto a cuestiones técnicas como regulatorias. La FIA limita el uso de autos actuales fuera de los Grandes Premios, mientras que los monoplazas de temporadas anteriores permiten una logística más simple y segura para este tipo de exhibiciones.

Un evento clave para recuperar el Gran Premio de Argentina

El Gobierno porteño considera este road show como una pieza estratégica en las negociaciones con Liberty Media, empresa dueña de la Fórmula 1. Las imágenes de Colapinto ante una multitud funcionarán como argumento para impulsar el regreso del Gran Premio al país.

Las gestiones continuarán durante el fin de semana del 3 de mayo en el marco del GP de Miami. En paralelo, avanzan las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que apunta a recibir competencias internacionales a partir de 2027 y proyecta el retorno de la Fórmula 1 en 2028.

El crecimiento global de la categoría y la fuerte base de fanáticos en la Argentina refuerzan esa aspiración. Hoy, una parte significativa del calendario se desarrolla en América, lo que abre una ventana para futuras incorporaciones.

Colapinto y un momento especial ante el público argentino

El propio piloto destacó el valor emocional del evento. Colapinto afirmó que manejar un Fórmula 1 en Buenos Aires representa uno de los momentos más importantes de su carrera y una forma de retribuir el apoyo recibido desde sus inicios.

El argentino atraviesa su primera temporada completa con Alpine en la Fórmula 1. En lo que va del año, ya sumó puntos en el Gran Premio de China y continúa su proceso de adaptación a la categoría.

El road show coincidirá con el receso del calendario tras la cancelación de las fechas en Medio Oriente. Colapinto llegará al país el 23 de abril y viajará a Miami luego del evento para retomar la competencia oficial.

Buenos Aires se posiciona en el mapa global de la Fórmula 1

La exhibición no solo representa un espectáculo deportivo, sino también una oportunidad para insertar a la ciudad en el circuito internacional de grandes eventos. La Fórmula 1 atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión y genera impacto económico, turístico y mediático en cada sede.

Con este show, Buenos Aires busca demostrar capacidad organizativa y pasión popular, dos factores clave para aspirar al regreso de la Máxima.

El rugido del motor V8 en las calles porteñas y la presencia de un piloto argentino en ascenso configuran un escenario que ilusiona a miles de fanáticos y reaviva el sueño de volver a tener un Gran Premio en el país.